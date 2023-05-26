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ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/berdyansk-1874275731.html
ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск
ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск - РИА Новости, 26.05.2023
ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск
Система противовоздушной обороны в пятницу отразила ночную ракетную атаку со стороны киевских боевиков на Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:59
2023-05-26T10:59
специальная военная операция на украине
запорожская область
бердянск
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны в пятницу отразила ночную ракетную атаку со стороны киевских боевиков на Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель оперативных служб Запорожской области. "После взрыва ракеты осколки разлетелись над частным сектором города и повредили жилые дома. Жертв нет", - рассказал собеседник агентства. Другие детали пока уточняются.
https://ria.ru/20230526/polsha-1874212466.html
запорожская область
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запорожская область, бердянск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Бердянск, Безопасность
ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск

ПВО отразила ракетную атаку киевских боевиков на Бердянск

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске
Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны в пятницу отразила ночную ракетную атаку со стороны киевских боевиков на Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель оперативных служб Запорожской области.
"После взрыва ракеты осколки разлетелись над частным сектором города и повредили жилые дома. Жертв нет", - рассказал собеседник агентства.
Другие детали пока уточняются.
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