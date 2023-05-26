https://ria.ru/20230526/belorussiya-1874313592.html

Песков ответил на вопрос о перемещении ядерного оружия в Белоруссию

Песков ответил на вопрос о перемещении ядерного оружия в Белоруссию - РИА Новости, 26.05.2023

Песков ответил на вопрос о перемещении ядерного оружия в Белоруссию

Россия и Белоруссия находятся во враждебном окружении, поэтому они будут развивать военное сотрудничество, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:55

2023-05-26T12:55

2023-05-26T13:06

белоруссия

россия

в мире

дмитрий песков

александр лукашенко

москва

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия находятся во враждебном окружении, поэтому они будут развивать военное сотрудничество, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, начала ли РФ перемещать ядерное оружие в Белоруссию.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что началось перемещение ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия в республике."Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с весьма недружественными, если не сказать больше - враждебными, проявлениями со стороны соседних для нее государств. Мы слышали весьма и весьма агрессивные заявления в адрес Белоруссии. Мы слышали также официальные заявления, в которых декларируются намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. И все это, конечно, позволяет нам сделать вывод, что Белоруссия находится, да собственно, как и мы с вами, в весьма и весьма враждебном окружении", - сказал Песков.Он добавил, что эти обстоятельства требуют развития отношений Москвы и Минска, в том числе в военной сфере."Это все требует от нас дальнейшего развития наших союзнических отношений, укрепления этих отношений, которое подразумевает разные области. В том числе и дальнейшее развитие наших отношений в военной сфере, что мы и делаем", - объяснил Песков.

https://ria.ru/20230526/bezopasnost-1874240964.html

https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874023945.html

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Дарья Буймова

белоруссия, россия, в мире, дмитрий песков, александр лукашенко, москва