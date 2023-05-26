https://ria.ru/20230526/avstraliya-1874246347.html
В Австралии двое подростков сдались полиции из-за поджога здания в Сиднее
В Австралии двое подростков сдались полиции из-за поджога здания в Сиднее - РИА Новости, 26.05.2023
В Австралии двое подростков сдались полиции из-за поджога здания в Сиднее
Два 13-летних подростка в Австралии пришли в полицию, чтобы признаться в причастности к поджогу 7-этажного исторического здания в центре Сиднея, сообщил в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T07:59
2023-05-26T07:59
2023-05-26T07:59
австралия
в мире
сидней
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147993/13/1479931388_0:493:3500:2462_1920x0_80_0_0_621e13ecb0268b4b7789af91fb9459e3.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Два 13-летних подростка в Австралии пришли в полицию, чтобы признаться в причастности к поджогу 7-этажного исторического здания в центре Сиднея, сообщил в пятницу телеканал 9News. Как сообщалось ранее, 100-летнее здание 25 мая сгорело и почти полностью обрушилось вместе с соседним домом. Полиция уже расследовала возможность поджога, когда группа подростков была замечена бегущими от загоревшегося дома. "Я могу подтвердить, что два молодых человека сдались в разных полицейских участках прошлой ночью", - заявил 9News представитель полиции. По его словам, подростки до сих пор не были знакомы полиции, в настоящий момент они помогают следствию. Здание пустовало и его планировали переделать под отель. В результате пожара никто не пострадал, легкий ожог руки получил один пожарный при тушении. Повреждены несколько соседних жилых и офисных зданий. Сотни людей из них были эвакуированы во время пожара.
https://ria.ru/20230523/turist-1873706250.html
https://ria.ru/20230518/izbienie-1872517152.html
австралия
сидней
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147993/13/1479931388_0:71:3500:2696_1920x0_80_0_0_b81adb32f2adc99d193915c6154e9a03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, в мире, сидней
Австралия, В мире, Сидней
В Австралии двое подростков сдались полиции из-за поджога здания в Сиднее
В Австралии два 13-летних подростка сдались полиции из-за поджога здания в Сиднее
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Два 13-летних подростка в Австралии пришли в полицию, чтобы признаться в причастности к поджогу 7-этажного исторического здания в центре Сиднея, сообщил
в пятницу телеканал 9News.
Как сообщалось ранее, 100-летнее здание 25 мая сгорело и почти полностью обрушилось вместе с соседним домом. Полиция уже расследовала возможность поджога, когда группа подростков была замечена бегущими от загоревшегося дома.
Турист из Австралии погиб в горах около Алма-Аты
"Я могу подтвердить, что два молодых человека сдались в разных полицейских участках прошлой ночью", - заявил 9News представитель полиции.
По его словам, подростки до сих пор не были знакомы полиции, в настоящий момент они помогают следствию.
Здание пустовало и его планировали переделать под отель. В результате пожара никто не пострадал, легкий ожог руки получил один пожарный при тушении. Повреждены несколько соседних жилых и офисных зданий. Сотни людей из них были эвакуированы во время пожара.
В Саратовской области проверяют сведения об избиении подростка полицейскими