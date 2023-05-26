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В Австралии двое подростков сдались полиции из-за поджога здания в Сиднее - РИА Новости, 26.05.2023
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07:59 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/avstraliya-1874246347.html
В Австралии двое подростков сдались полиции из-за поджога здания в Сиднее
В Австралии двое подростков сдались полиции из-за поджога здания в Сиднее - РИА Новости, 26.05.2023
В Австралии двое подростков сдались полиции из-за поджога здания в Сиднее
Два 13-летних подростка в Австралии пришли в полицию, чтобы признаться в причастности к поджогу 7-этажного исторического здания в центре Сиднея, сообщил в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T07:59
2023-05-26T07:59
австралия
в мире
сидней
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Два 13-летних подростка в Австралии пришли в полицию, чтобы признаться в причастности к поджогу 7-этажного исторического здания в центре Сиднея, сообщил в пятницу телеканал 9News. Как сообщалось ранее, 100-летнее здание 25 мая сгорело и почти полностью обрушилось вместе с соседним домом. Полиция уже расследовала возможность поджога, когда группа подростков была замечена бегущими от загоревшегося дома. "Я могу подтвердить, что два молодых человека сдались в разных полицейских участках прошлой ночью", - заявил 9News представитель полиции. По его словам, подростки до сих пор не были знакомы полиции, в настоящий момент они помогают следствию. Здание пустовало и его планировали переделать под отель. В результате пожара никто не пострадал, легкий ожог руки получил один пожарный при тушении. Повреждены несколько соседних жилых и офисных зданий. Сотни людей из них были эвакуированы во время пожара.
https://ria.ru/20230523/turist-1873706250.html
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австралия, в мире, сидней
Австралия, В мире, Сидней
В Австралии двое подростков сдались полиции из-за поджога здания в Сиднее

В Австралии два 13-летних подростка сдались полиции из-за поджога здания в Сиднее

© AFP 2023 / Tertius Pickard Полицейский в Австралии
Полицейский в Австралии - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023 / Tertius Pickard
Полицейский в Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Два 13-летних подростка в Австралии пришли в полицию, чтобы признаться в причастности к поджогу 7-этажного исторического здания в центре Сиднея, сообщил в пятницу телеканал 9News.
Как сообщалось ранее, 100-летнее здание 25 мая сгорело и почти полностью обрушилось вместе с соседним домом. Полиция уже расследовала возможность поджога, когда группа подростков была замечена бегущими от загоревшегося дома.
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"Я могу подтвердить, что два молодых человека сдались в разных полицейских участках прошлой ночью", - заявил 9News представитель полиции.
По его словам, подростки до сих пор не были знакомы полиции, в настоящий момент они помогают следствию.
Здание пустовало и его планировали переделать под отель. В результате пожара никто не пострадал, легкий ожог руки получил один пожарный при тушении. Повреждены несколько соседних жилых и офисных зданий. Сотни людей из них были эвакуированы во время пожара.
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