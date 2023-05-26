Рейтинг@Mail.ru
Япония ввела санкции против ряда российских авиазаводов - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 26.05.2023 (обновлено: 05:43 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/aviazavody-1874237726.html
Япония ввела санкции против ряда российских авиазаводов
Япония ввела санкции против ряда российских авиазаводов - РИА Новости, 26.05.2023
Япония ввела санкции против ряда российских авиазаводов
Япония в рамках нового пакета вводит санкции против ряда российских авиационных заводов, в частности авиазаводов "Урал", "Сокол", "Комсомольск-на-Амуре",... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T04:49
2023-05-26T05:43
объединенная двигателестроительная корпорация
япония
россия
группа газ
государственный ракетный центр им. макеева
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150051/42/1500514283_0:305:3099:2048_1920x0_80_0_0_7c0af5da6c132745e70f10d2ae20a00d.jpg
ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония в рамках нового пакета вводит санкции против ряда российских авиационных заводов, в частности авиазаводов "Урал", "Сокол", "Комсомольск-на-Амуре", "Иркутск", следует из документов японского МИД.Кроме этого, под санкции попали конструкторское бюро машиностроения, ОДК "Сатурн", НПП "Пульсар", группа "ГАЗ", торговый дом "РОСЭЛ", Независимая страховая группа, Государственный ракетный центр им. Макеева и другие организации.В отношении указанных физических и юридических лиц будет осуществлена заморозка счетов, если такие будут обнаружены в Японии. Кроме этого, в их отношении запрещены любые финансовые действия.В общей сложности в новом санкционном списке 17 физических лиц и 78 организаций из РФ. Таким образом, в санкционном списке Японии против РФ теперь значатся в общей сложности 700 физических лиц из РФ и 207 организаций. Из новых регионов в санкционные списки включены 311 физических лиц. В списке организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт, с учетом последнего списка значатся 437 организаций из России.
https://ria.ru/20230526/eksport-1874238580.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150051/42/1500514283_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_4841d49c68379a21b18b4527f99bba57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
объединенная двигателестроительная корпорация, япония, россия, группа газ, государственный ракетный центр им. макеева, экономика
Объединенная двигателестроительная корпорация, Япония, Россия, Группа ГАЗ, Государственный ракетный центр им. Макеева, Экономика
Япония ввела санкции против ряда российских авиазаводов

МИД Японии сообщил о введении санкций против ряда российских авиационных заводов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЦех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации "Иркут".
Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации Иркут. - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации "Иркут". . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония в рамках нового пакета вводит санкции против ряда российских авиационных заводов, в частности авиазаводов "Урал", "Сокол", "Комсомольск-на-Амуре", "Иркутск", следует из документов японского МИД.
Кроме этого, под санкции попали конструкторское бюро машиностроения, ОДК "Сатурн", НПП "Пульсар", группа "ГАЗ", торговый дом "РОСЭЛ", Независимая страховая группа, Государственный ракетный центр им. Макеева и другие организации.
В отношении указанных физических и юридических лиц будет осуществлена заморозка счетов, если такие будут обнаружены в Японии. Кроме этого, в их отношении запрещены любые финансовые действия.
В общей сложности в новом санкционном списке 17 физических лиц и 78 организаций из РФ. Таким образом, в санкционном списке Японии против РФ теперь значатся в общей сложности 700 физических лиц из РФ и 207 организаций. Из новых регионов в санкционные списки включены 311 физических лиц. В списке организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт, с учетом последнего списка значатся 437 организаций из России.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Токио ввел запрет на экспорт для 80 российских организаций
05:10
 
Объединенная двигателестроительная корпорацияЯпонияРоссияГруппа ГАЗГосударственный ракетный центр им. МакееваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала