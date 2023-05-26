https://ria.ru/20230526/aviazavody-1874237726.html
Япония ввела санкции против ряда российских авиазаводов
Япония ввела санкции против ряда российских авиазаводов - РИА Новости, 26.05.2023
Япония ввела санкции против ряда российских авиазаводов
Япония в рамках нового пакета вводит санкции против ряда российских авиационных заводов, в частности авиазаводов "Урал", "Сокол", "Комсомольск-на-Амуре",... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T04:49
2023-05-26T04:49
2023-05-26T05:43
объединенная двигателестроительная корпорация
япония
россия
группа газ
государственный ракетный центр им. макеева
экономика
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония в рамках нового пакета вводит санкции против ряда российских авиационных заводов, в частности авиазаводов "Урал", "Сокол", "Комсомольск-на-Амуре", "Иркутск", следует из документов японского МИД.Кроме этого, под санкции попали конструкторское бюро машиностроения, ОДК "Сатурн", НПП "Пульсар", группа "ГАЗ", торговый дом "РОСЭЛ", Независимая страховая группа, Государственный ракетный центр им. Макеева и другие организации.В отношении указанных физических и юридических лиц будет осуществлена заморозка счетов, если такие будут обнаружены в Японии. Кроме этого, в их отношении запрещены любые финансовые действия.В общей сложности в новом санкционном списке 17 физических лиц и 78 организаций из РФ. Таким образом, в санкционном списке Японии против РФ теперь значатся в общей сложности 700 физических лиц из РФ и 207 организаций. Из новых регионов в санкционные списки включены 311 физических лиц. В списке организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт, с учетом последнего списка значатся 437 организаций из России.
https://ria.ru/20230526/eksport-1874238580.html
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объединенная двигателестроительная корпорация, япония, россия, группа газ, государственный ракетный центр им. макеева, экономика
Объединенная двигателестроительная корпорация, Япония, Россия, Группа ГАЗ, Государственный ракетный центр им. Макеева, Экономика
Япония ввела санкции против ряда российских авиазаводов
МИД Японии сообщил о введении санкций против ряда российских авиационных заводов