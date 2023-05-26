https://ria.ru/20230526/aviazavody-1874237726.html

Япония ввела санкции против ряда российских авиазаводов

Япония ввела санкции против ряда российских авиазаводов - РИА Новости, 26.05.2023

Япония ввела санкции против ряда российских авиазаводов

Япония в рамках нового пакета вводит санкции против ряда российских авиационных заводов, в частности авиазаводов "Урал", "Сокол", "Комсомольск-на-Амуре",... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T04:49

2023-05-26T04:49

2023-05-26T05:43

объединенная двигателестроительная корпорация

япония

россия

группа газ

государственный ракетный центр им. макеева

экономика

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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония в рамках нового пакета вводит санкции против ряда российских авиационных заводов, в частности авиазаводов "Урал", "Сокол", "Комсомольск-на-Амуре", "Иркутск", следует из документов японского МИД.Кроме этого, под санкции попали конструкторское бюро машиностроения, ОДК "Сатурн", НПП "Пульсар", группа "ГАЗ", торговый дом "РОСЭЛ", Независимая страховая группа, Государственный ракетный центр им. Макеева и другие организации.В отношении указанных физических и юридических лиц будет осуществлена заморозка счетов, если такие будут обнаружены в Японии. Кроме этого, в их отношении запрещены любые финансовые действия.В общей сложности в новом санкционном списке 17 физических лиц и 78 организаций из РФ. Таким образом, в санкционном списке Японии против РФ теперь значатся в общей сложности 700 физических лиц из РФ и 207 организаций. Из новых регионов в санкционные списки включены 311 физических лиц. В списке организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт, с учетом последнего списка значатся 437 организаций из России.

https://ria.ru/20230526/eksport-1874238580.html

япония

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объединенная двигателестроительная корпорация, япония, россия, группа газ, государственный ракетный центр им. макеева, экономика