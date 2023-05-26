https://ria.ru/20230526/aviatsiya-1874241953.html

В Саратовской области создадут центр сельскохозяйственных беспилотников

В Саратовской области создадут центр сельскохозяйственных беспилотников - РИА Новости, 26.05.2023

В Саратовской области создадут центр сельскохозяйственных беспилотников

Центр беспилотной авиации для подготовки специалистов по управлению агропромышленными дронами, а также для решения задач агропромышленного сектора с помощью... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T06:29

2023-05-26T06:29

2023-05-26T06:30

саратовская область

россия

экономика

технологии

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Центр беспилотной авиации для подготовки специалистов по управлению агропромышленными дронами, а также для решения задач агропромышленного сектора с помощью БПЛА создадут в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ. "В Саратовской области создадут центр беспилотной авиации для подготовки специалистов по управлению агропромышленными дронами, а также для решения задач агропромышленного сектора с помощью БПЛА. Предложение было представлено на форум "Сильные идеи для нового времени", - говорится в сообщении. Как рассказал лидер проекта Олег Емельянов, Саратовская область входит в топ-5 регионов России по размерам посевных площадей. При этом ежегодно значительная часть урожая теряется из-за сорняков и вредителей, а также из-за несвоевременного и некачественного внесения средств защиты растений и микроудобрений. По его словам, большие нормы внесения пестицидов крайне негативно влияют на почву, в то время как агробеспилотники применяют технологию ультрамалообъемного внесения. По мнению автора проекта, запуск такого центра позволит сократить отток молодых специалистов из региона за счет овладения востребованной и инновационной профессией. Получить перспективную профессию и обучиться управлению агробеспилотниками смогут также люди с ограниченными возможностями, в том числе инвалиды-колясочники и военнослужащие, получившие ранения. По оценкам автора идеи, на создание центра может потребоваться до 12 миллионов рублей. "Сельское хозяйство - одна из наиболее перспективных сфер для использования дронов, поэтому здесь остро стоит вопрос подготовки кадров. Управлять сельскохозяйственным дроном могут люди с ограниченными возможностями, и для них это возможность овладеть востребованной профессией", – отметил Емельянов.

https://ria.ru/20230526/dnr-1874241688.html

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саратовская область, россия, экономика, технологии