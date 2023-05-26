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Город Артемовск временно включили в зону ответственности Шахтерска - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:30 26.05.2023 (обновлено: 09:48 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/artemovsk-1874256362.html
Город Артемовск временно включили в зону ответственности Шахтерска
Город Артемовск временно включили в зону ответственности Шахтерска - РИА Новости, 26.05.2023
Город Артемовск временно включили в зону ответственности Шахтерска
Город Артемовск включен в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска, говорится в тексте указа врио главы Донецкой народной республики Дениса... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:30
2023-05-26T09:48
артемовск
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Город Артемовск включен в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска, говорится в тексте указа врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина."Указом врио главы ДНР №174 от 26 мая 2023 года внесено изменение в указ главы Донецкой Народной Республики от 3 марта 2022 года №45. Согласно изменению, временно включен в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска город Артемовск. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте указа.В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230526/vdv-1874252117.html
артемовск
россия
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артемовск, безопасность, россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин
Артемовск, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин
Город Артемовск временно включили в зону ответственности Шахтерска

Город Артемовск временно включили в зону ответственности администрации Шахтерска

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкГород Артемовск в ДНР
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Город Артемовск в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Город Артемовск включен в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска, говорится в тексте указа врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.
"Указом врио главы ДНР №174 от 26 мая 2023 года внесено изменение в указ главы Донецкой Народной Республики от 3 марта 2022 года №45. Согласно изменению, временно включен в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска город Артемовск. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте указа.
В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
ВДВ отражают вылазки украинских формирований на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Артемовском направлении
09:02
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис Пушилин
 
 
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