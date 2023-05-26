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Участникам СВО передали гуманитарную помощь из приморского Арсеньева - РИА Новости, 26.05.2023
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08:36 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/arsenev-1874249615.html
Участникам СВО передали гуманитарную помощь из приморского Арсеньева
Участникам СВО передали гуманитарную помощь из приморского Арсеньева - РИА Новости, 26.05.2023
Участникам СВО передали гуманитарную помощь из приморского Арсеньева
Одежду, предметы первой необходимости и продукты для участников СВО передали из приморского Арсеньева в штаб пятой краснознаменной общевойсковой армии в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:36
2023-05-26T08:36
надежные люди
уссурийск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Одежду, предметы первой необходимости и продукты для участников СВО передали из приморского Арсеньева в штаб пятой краснознаменной общевойсковой армии в Уссурийске, сообщили в администрации Арсеньевского городского округа (АГО). "Гуманитарную помощь в Уссурийск, в штаб пятой армии, передал сегодня первый заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа Евгений Богомолов", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации АГО. Уточняется, что груз включает одежду для военнослужащих, предметы первой необходимости и личной гигиены, продукты. Представители женсовета пятой армии поблагодарили жителей Арсеньева за поддержку участников спецоперации.
https://ria.ru/20230525/tekhnika-1874227604.html
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уссурийск, приморский край
Надежные люди, Уссурийск, Приморский край
Участникам СВО передали гуманитарную помощь из приморского Арсеньева

Участникам СВО передали одежду и предметы первой необходимости из приморского Арсеньева

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Одежду, предметы первой необходимости и продукты для участников СВО передали из приморского Арсеньева в штаб пятой краснознаменной общевойсковой армии в Уссурийске, сообщили в администрации Арсеньевского городского округа (АГО).
"Гуманитарную помощь в Уссурийск, в штаб пятой армии, передал сегодня первый заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа Евгений Богомолов", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации АГО.
Уточняется, что груз включает одежду для военнослужащих, предметы первой необходимости и личной гигиены, продукты. Представители женсовета пятой армии поблагодарили жителей Арсеньева за поддержку участников спецоперации.
Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Надежные людиУссурийскПриморский край
 
 
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