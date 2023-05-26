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Во Владивостоке задержали трех рецидивистов по делу о похищении человека

Во Владивостоке задержали трех рецидивистов по делу о похищении человека - РИА Новости, 26.05.2023

Во Владивостоке задержали трех рецидивистов по делу о похищении человека

Полицейские задержали во Владивостоке трех мужчин, предположительно, похитивших местную жительницу, заставивших ее отдать ключи от квартиры и укравших оттуда... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T06:09

2023-05-26T06:09

2023-05-26T06:09

владивосток

приморский край

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Полицейские задержали во Владивостоке трех мужчин, предположительно, похитивших местную жительницу, заставивших ее отдать ключи от квартиры и укравших оттуда 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. По информации пресс-службы, заявление о преступлении в полицию направила сама жертва. Мужчины в камуфляже и масках насильно посадили горожанку в машину, увезли и угрожали расправой, вынуждая отдать ключи от квартиры и рассказать, где в квартире лежат деньги. Девушка выполнила требования, похитители заперли ее в автомобиле, пришли к ней домой и похитили 1,5 миллиона рублей. "Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители в возрасте 41 года, 52 и 55 лет. Мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции... В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.163 УК РФ статье "Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере". Максимальный возможный срок лишения свободы - 15 лет.

https://ria.ru/20230525/nadrugatelstvo-1874042186.html

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владивосток, приморский край, россия, происшествия