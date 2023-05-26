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Почти 900 школьников Москвы освоили навыки в рамках акции "Научись плавать" - РИА Новости, 29.05.2023
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19:20 26.05.2023 (обновлено: 13:51 29.05.2023)
https://ria.ru/20230526/aktsiya-1874818850.html
Почти 900 школьников Москвы освоили навыки в рамках акции "Научись плавать"
Почти 900 школьников Москвы освоили навыки в рамках акции "Научись плавать" - РИА Новости, 29.05.2023
Почти 900 школьников Москвы освоили навыки в рамках акции "Научись плавать"
Московские спасатели научили плавать почти 900 школьников в рамках всероссийской акции "Научись плавать", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-26T19:20
2023-05-29T13:51
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москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московские спасатели научили плавать почти 900 школьников в рамках всероссийской акции "Научись плавать", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Почти 900 школьников научили плавать московские спасатели в рамках всероссийской акции "Научись плавать". Ежегодная акция для учеников младших классов проходит в городских бассейнах в преддверие летних каникул", - говорится в сообщении. Отмечается, что занятия проходят с апреля по май, но в этом году решено продлить акцию до конца лета и проводить занятия на базе детских оздоровительных лагерей ТиНАО. Сообщается, что занятия проводят, чтобы снизить количество несчастных случаев на водоёмах.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Почти 900 школьников Москвы освоили навыки в рамках акции "Научись плавать"

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramУчастники всероссийской акции "Научись плавать"
Участники всероссийской акции Научись плавать - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Участники всероссийской акции "Научись плавать"
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московские спасатели научили плавать почти 900 школьников в рамках всероссийской акции "Научись плавать", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти 900 школьников научили плавать московские спасатели в рамках всероссийской акции "Научись плавать". Ежегодная акция для учеников младших классов проходит в городских бассейнах в преддверие летних каникул", - говорится в сообщении.
Отмечается, что занятия проходят с апреля по май, но в этом году решено продлить акцию до конца лета и проводить занятия на базе детских оздоровительных лагерей ТиНАО.
Сообщается, что занятия проводят, чтобы снизить количество несчастных случаев на водоёмах.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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