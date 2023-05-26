https://ria.ru/20230526/aktsiya-1874818850.html
Почти 900 школьников Москвы освоили навыки в рамках акции "Научись плавать"
Почти 900 школьников Москвы освоили навыки в рамках акции "Научись плавать" - РИА Новости, 29.05.2023
Почти 900 школьников Москвы освоили навыки в рамках акции "Научись плавать"
Московские спасатели научили плавать почти 900 школьников в рамках всероссийской акции "Научись плавать", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-26T19:20
2023-05-26T19:20
2023-05-29T13:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874817791_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7a15dde5a11b56e5902fbadb47fb9eb.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московские спасатели научили плавать почти 900 школьников в рамках всероссийской акции "Научись плавать", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Почти 900 школьников научили плавать московские спасатели в рамках всероссийской акции "Научись плавать". Ежегодная акция для учеников младших классов проходит в городских бассейнах в преддверие летних каникул", - говорится в сообщении. Отмечается, что занятия проходят с апреля по май, но в этом году решено продлить акцию до конца лета и проводить занятия на базе детских оздоровительных лагерей ТиНАО. Сообщается, что занятия проводят, чтобы снизить количество несчастных случаев на водоёмах.
https://realty.ria.ru/20230525/prudy-1873555786.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874817791_141:0:1278:853_1920x0_80_0_0_f68c6442d6caaee3f0c1bd5c90594ed2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)