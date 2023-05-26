https://ria.ru/20230526/aktsiya-1874150096.html
В День предпринимательства в России проходит акция #МСПспасибо
В День предпринимательства в России проходит акция #МСПспасибо - РИА Новости, 26.05.2023
В День предпринимательства в России проходит акция #МСПспасибо
Корпорация МСП (КМСП) совместно с Минэкономразвития проводят в День предпринимательства социальную акцию #МСПспасибо, сообщает пресс-служба КМСП. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:00
2023-05-26T09:00
2023-05-26T09:00
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) совместно с Минэкономразвития проводят в День предпринимательства социальную акцию #МСПспасибо, сообщает пресс-служба КМСП."Мы предлагаем всем желающим выразить признательность предпринимателям, которые делают нашу повседневную жизнь более комфортной. Мы настолько к ним привыкли, что часто даже не замечаем, хотя контактируем постоянно. Чашка кофе в кафе — каждый день, продуктовый магазин — трижды в неделю, постричься в парикмахерской — два раза в месяц, автосервис — по мере необходимости. А еще есть булочная у дома, металлоремонт в соседнем доме и так далее — все это малый и средний бизнес, которому сегодня мы можем сказать заслуженное #МСПспасибо, просто поставив этот хэштег в своих соцсетях", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Глава корпорации напомнил, что сегодня в малом и среднем предпринимательстве задействован практически каждый третий работающий житель страны. Свыше 99% коммерческих компаний принадлежит малому и среднему бизнесу, девять из 10 заведений общепита создаются субъектами МСП, так же, как и три из четырех компаний в сфере технологических инноваций."В День предпринимательства мы хотим еще раз привлечь внимание к малому и среднему бизнесу, напомнить о его значении, поднять вопросы, которые волнуют предпринимателей. Чтобы каждый мог понять, насколько большое место в его жизни занимает малый и средний бизнес, на МСП.РФ размещен тест "Как много в вашей жизни МСП?", — добавил Исаевич.День предпринимательства с 2007 года отмечается в России 26 мая. В этот день проводятся крупные мероприятия в поддержку бизнеса, организуются профессиональные форумы, на которых обсуждаются актуальные проблемы и вопросы поддержки отечественного бизнеса. Поддержка бизнеса в России осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230421/mery-1866716076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич, экономика, россия
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Экономика, Россия