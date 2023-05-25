https://ria.ru/20230525/zhile-1874160279.html

Калужские депутаты выступили за льготное обеспечение жильем участников СВО

Калужские депутаты выступили за льготное обеспечение жильем участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023

Калужские депутаты выступили за льготное обеспечение жильем участников СВО

Депутаты заксобрания Калужской области вышли с инициативой об обеспечении жильем семей участников специальной военной операции наравне с другими льготниками, в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:57

2023-05-25T17:57

2023-05-25T17:57

калужская область

калужская область

тарусский район

михаил мишустин

россия

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КАЛУГА, 25 мая – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области вышли с инициативой об обеспечении жильем семей участников специальной военной операции наравне с другими льготниками, в частности, молодыми семьями, сообщает пресс-служба заксобрания. Сообщается, что в адрес председателя заксобрания Геннадия Новосельцева поступило обращение жительницы Тарусского района. Она рассказала, что ее супруг участвует в специальной военной операции. Семья стояла в очереди на получение выплаты на приобретение жилья на 2024 год, но после того, как на учет встали многодетные семьи, очередь сдвинулась на 2026 год. Подобные обращения, отмечают в пресс-службе, поступают и к другим депутатам. Геннадий Новосельцев подчеркнул, что депутаты уделяют повышенное внимание мерам социальной поддержки участников спецоперации, членов их семей. Он сообщил, что областные депутаты обратятся к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением внести изменения в порядок предоставления соцвыплат молодым семьям на приобретение жилья по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". "В обращении мы просим приравнять семьи участников спецоперации к другим льготным категориям, как то молодые многодетные семьи, семьи, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Это делается для того, чтобы очередь для семей бойцов не сдвигалась после того, как в нее встали другие льготные категории, чтобы они наравне с ними как можно быстрее получили выплату от государства", - заявил спикер. По его словам, обращение к председателю правительства РФ депутаты приняли по итогам сессии, состоявшейся в четверг.

https://ria.ru/20230525/trudoustroystvo-1874039408.html

https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874073778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калужская область, тарусский район, михаил мишустин, россия