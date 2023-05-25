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Калужские депутаты выступили за льготное обеспечение жильем участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023
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Калужская область
 
17:57 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/zhile-1874160279.html
Калужские депутаты выступили за льготное обеспечение жильем участников СВО
Калужские депутаты выступили за льготное обеспечение жильем участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023
Калужские депутаты выступили за льготное обеспечение жильем участников СВО
Депутаты заксобрания Калужской области вышли с инициативой об обеспечении жильем семей участников специальной военной операции наравне с другими льготниками, в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:57
2023-05-25T17:57
калужская область
калужская область
тарусский район
михаил мишустин
россия
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КАЛУГА, 25 мая – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области вышли с инициативой об обеспечении жильем семей участников специальной военной операции наравне с другими льготниками, в частности, молодыми семьями, сообщает пресс-служба заксобрания. Сообщается, что в адрес председателя заксобрания Геннадия Новосельцева поступило обращение жительницы Тарусского района. Она рассказала, что ее супруг участвует в специальной военной операции. Семья стояла в очереди на получение выплаты на приобретение жилья на 2024 год, но после того, как на учет встали многодетные семьи, очередь сдвинулась на 2026 год. Подобные обращения, отмечают в пресс-службе, поступают и к другим депутатам. Геннадий Новосельцев подчеркнул, что депутаты уделяют повышенное внимание мерам социальной поддержки участников спецоперации, членов их семей. Он сообщил, что областные депутаты обратятся к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением внести изменения в порядок предоставления соцвыплат молодым семьям на приобретение жилья по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". "В обращении мы просим приравнять семьи участников спецоперации к другим льготным категориям, как то молодые многодетные семьи, семьи, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Это делается для того, чтобы очередь для семей бойцов не сдвигалась после того, как в нее встали другие льготные категории, чтобы они наравне с ними как можно быстрее получили выплату от государства", - заявил спикер. По его словам, обращение к председателю правительства РФ депутаты приняли по итогам сессии, состоявшейся в четверг.
https://ria.ru/20230525/trudoustroystvo-1874039408.html
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калужская область, тарусский район, михаил мишустин, россия
Калужская область, Калужская область, Тарусский район, Михаил Мишустин, Россия
Калужские депутаты выступили за льготное обеспечение жильем участников СВО

Депутаты калужского заксобрания выступили за льготное обеспечение жильем участников СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома. Архивное фото
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КАЛУГА, 25 мая – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области вышли с инициативой об обеспечении жильем семей участников специальной военной операции наравне с другими льготниками, в частности, молодыми семьями, сообщает пресс-служба заксобрания.
Сообщается, что в адрес председателя заксобрания Геннадия Новосельцева поступило обращение жительницы Тарусского района. Она рассказала, что ее супруг участвует в специальной военной операции. Семья стояла в очереди на получение выплаты на приобретение жилья на 2024 год, но после того, как на учет встали многодетные семьи, очередь сдвинулась на 2026 год. Подобные обращения, отмечают в пресс-службе, поступают и к другим депутатам.
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Геннадий Новосельцев подчеркнул, что депутаты уделяют повышенное внимание мерам социальной поддержки участников спецоперации, членов их семей. Он сообщил, что областные депутаты обратятся к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением внести изменения в порядок предоставления соцвыплат молодым семьям на приобретение жилья по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
"В обращении мы просим приравнять семьи участников спецоперации к другим льготным категориям, как то молодые многодетные семьи, семьи, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Это делается для того, чтобы очередь для семей бойцов не сдвигалась после того, как в нее встали другие льготные категории, чтобы они наравне с ними как можно быстрее получили выплату от государства", - заявил спикер.
По его словам, обращение к председателю правительства РФ депутаты приняли по итогам сессии, состоявшейся в четверг.
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