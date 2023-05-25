https://ria.ru/20230525/zemletryasenie-1874223591.html
Под Туапсе произошло землетрясение
Под Туапсе произошло землетрясение - РИА Новости, 25.05.2023
Под Туапсе произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали в четверг подземные толчки магнитудой 4,3 в Туапсинском районе Краснодарского края, в результате землетрясения никто не пострадал,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T22:56
2023-05-25T22:56
2023-05-25T23:42
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсе
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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали в четверг подземные толчки магнитудой 4,3 в Туапсинском районе Краснодарского края, в результате землетрясения никто не пострадал, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС."25.05 примерно в 22.05 часов произошло сейсмособытие 4,3 балла по шкале Рихтера (эпицентр поселок Ольгинка), толчки населением ощущались, жертв и разрушений зданий и сооружений нет", - говорится в сообщении.По данным министерства, землетрясение произошло на глубине пять километров интенсивностью 4-5 баллов. От населения поступило 13 обращений. При этом объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.Отмечается, что на месте организована работа оперативных групп. Информация уточняется и стоит на контроле в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872997657.html
туапсинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, туапсинский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсе
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туапсе
Под Туапсе произошло землетрясение
В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,3