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В США объяснили, почему Зеленский в последнее время не появляется в Киеве - РИА Новости, 25.05.2023
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22:02 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/zelenskiy-1874219095.html
В США объяснили, почему Зеленский в последнее время не появляется в Киеве
В США объяснили, почему Зеленский в последнее время не появляется в Киеве - РИА Новости, 25.05.2023
В США объяснили, почему Зеленский в последнее время не появляется в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский неохотно возвращается в страну из-за страха ответного удара после ЧП с беспилотниками у Кремля. Об этом в Twitter написал... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T22:02
2023-05-25T22:02
политика
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россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский неохотно возвращается в страну из-за страха ответного удара после ЧП с беспилотниками у Кремля. Об этом в Twitter написал американский правозащитник Аджаму Барака.Ранее обозреватель издания Gray Zone Макс Блюменталь назвал попытку атаковать резиденцию российского президента ошибкой киевского режима.&quot;Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время&quot;, — заявил Барака в ответ на пост журналиста.В начале мая Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. В Москве расценили атаку как теракт и покушение, за которыми стоят США, и подчеркнули, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.
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политика, украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин
Политика, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В США объяснили, почему Зеленский в последнее время не появляется в Киеве

Правозащитник из США Барака: Зеленский не появляется в Киеве после ЧП с дронами у Кремля

© Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский неохотно возвращается в страну из-за страха ответного удара после ЧП с беспилотниками у Кремля. Об этом в Twitter написал американский правозащитник Аджаму Барака.
Ранее обозреватель издания Gray Zone Макс Блюменталь назвал попытку атаковать резиденцию российского президента ошибкой киевского режима.
«

"Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время", — заявил Барака в ответ на пост журналиста.

В начале мая Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. В Москве расценили атаку как теракт и покушение, за которыми стоят США, и подчеркнули, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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