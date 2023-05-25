https://ria.ru/20230525/zelenskiy-1874219095.html

В США объяснили, почему Зеленский в последнее время не появляется в Киеве

В США объяснили, почему Зеленский в последнее время не появляется в Киеве - РИА Новости, 25.05.2023

В США объяснили, почему Зеленский в последнее время не появляется в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский неохотно возвращается в страну из-за страха ответного удара после ЧП с беспилотниками у Кремля. Об этом в Twitter написал... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T22:02

2023-05-25T22:02

2023-05-25T22:02

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украина

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москва

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский неохотно возвращается в страну из-за страха ответного удара после ЧП с беспилотниками у Кремля. Об этом в Twitter написал американский правозащитник Аджаму Барака.Ранее обозреватель издания Gray Zone Макс Блюменталь назвал попытку атаковать резиденцию российского президента ошибкой киевского режима."Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время", — заявил Барака в ответ на пост журналиста.В начале мая Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина. Военные и спецслужбы сумели вывести их из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. В Москве расценили атаку как теракт и покушение, за которыми стоят США, и подчеркнули, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874155343.html

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политика, украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин