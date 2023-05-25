https://ria.ru/20230525/zavody-1874079114.html

В Алтайском крае построят три крупных завода до конца года

В Алтайском крае построят три крупных завода до конца года - РИА Новости, 25.05.2023

В Алтайском крае построят три крупных завода до конца года

Три крупных завода построят в Алтайском крае до конца года, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства региона. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:36

2023-05-25T13:36

2023-05-25T13:36

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

шипуновский район

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БАРНАУЛ, 25 мая - РИА Новости. Три крупных завода построят в Алтайском крае до конца года, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства региона. "По словам губернатора, в 2023 году в крае будет завершено строительство нескольких крупных заводов. Это отделочная фабрика Барнаульского меланжевого комбината за 9 миллиардов рублей. Завод по производству активированного угля в Шипуновском районе. После масштабной реконструкции запустится Рубцовская обогатительная фабрика", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства по итогам отчета. Отмечается, что в прошлом году сельскохозяйственное машиностроение Алтайского края вошло в список отраслей, показавших рост производства продукции более чем на 10 процентов. "Достигнуты хорошие успехи в импортозамещении. Алтайский завод прецизионных изделий стал единственным в стране поставщиком топливных систем, в том числе для Камаза. Еще один крупный импортозамещающий проект - производство нового трактора "Барнаулец" на заводе "Алтайлесмаш". "Комплекс Агро" стал одним из ведущих в России производителей сельхозтехники и лидером по выпуску зерносушилок в стране", - отмечается в сообщении. По словам Томенко, у Алтайского края есть все перспективы стать лидером на рынке сельхозмашиностроения России.

https://ria.ru/20230525/dorogi-1874075150.html

алтайский край

шипуновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, виктор томенко, шипуновский район