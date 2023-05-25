https://ria.ru/20230525/zavody-1874079114.html
В Алтайском крае построят три крупных завода до конца года
В Алтайском крае построят три крупных завода до конца года - РИА Новости, 25.05.2023
В Алтайском крае построят три крупных завода до конца года
Три крупных завода построят в Алтайском крае до конца года, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства региона. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:36
2023-05-25T13:36
2023-05-25T13:36
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
шипуновский район
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БАРНАУЛ, 25 мая - РИА Новости. Три крупных завода построят в Алтайском крае до конца года, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства региона. "По словам губернатора, в 2023 году в крае будет завершено строительство нескольких крупных заводов. Это отделочная фабрика Барнаульского меланжевого комбината за 9 миллиардов рублей. Завод по производству активированного угля в Шипуновском районе. После масштабной реконструкции запустится Рубцовская обогатительная фабрика", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства по итогам отчета. Отмечается, что в прошлом году сельскохозяйственное машиностроение Алтайского края вошло в список отраслей, показавших рост производства продукции более чем на 10 процентов. "Достигнуты хорошие успехи в импортозамещении. Алтайский завод прецизионных изделий стал единственным в стране поставщиком топливных систем, в том числе для Камаза. Еще один крупный импортозамещающий проект - производство нового трактора "Барнаулец" на заводе "Алтайлесмаш". "Комплекс Агро" стал одним из ведущих в России производителей сельхозтехники и лидером по выпуску зерносушилок в стране", - отмечается в сообщении. По словам Томенко, у Алтайского края есть все перспективы стать лидером на рынке сельхозмашиностроения России.
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алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, виктор томенко, шипуновский район
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко, Шипуновский район
БАРНАУЛ, 25 мая - РИА Новости. Три крупных завода построят в Алтайском крае до конца года, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства региона.
"По словам губернатора, в 2023 году в крае будет завершено строительство нескольких крупных заводов. Это отделочная фабрика Барнаульского меланжевого комбината за 9 миллиардов рублей. Завод по производству активированного угля в Шипуновском районе
. После масштабной реконструкции запустится Рубцовская обогатительная фабрика", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства по итогам отчета.
Отмечается, что в прошлом году сельскохозяйственное машиностроение Алтайского края вошло в список отраслей, показавших рост производства продукции более чем на 10 процентов.
"Достигнуты хорошие успехи в импортозамещении. Алтайский завод прецизионных изделий стал единственным в стране поставщиком топливных систем, в том числе для Камаза. Еще один крупный импортозамещающий проект - производство нового трактора "Барнаулец" на заводе "Алтайлесмаш". "Комплекс Агро" стал одним из ведущих в России
производителей сельхозтехники и лидером по выпуску зерносушилок в стране", - отмечается в сообщении.
По словам Томенко, у Алтайского края есть все перспективы стать лидером на рынке сельхозмашиностроения России.
За пять лет на дороги Алтайского края направили 75 миллиардов рублей