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Лихачев назвал сроки следующего заседания атомной подкомиссии России и КНР - РИА Новости, 25.05.2023
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18:33 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/zasedanie-1874171760.html
Лихачев назвал сроки следующего заседания атомной подкомиссии России и КНР
Лихачев назвал сроки следующего заседания атомной подкомиссии России и КНР - РИА Новости, 25.05.2023
Лихачев назвал сроки следующего заседания атомной подкомиссии России и КНР
Очередное заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам пройдет в России в июле, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:33
2023-05-25T18:33
космос - риа наука
россия
пекин
китай
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Очередное заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам пройдет в России в июле, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Ранее Лихачев в Пекине встретился с руководителем Агентства по атомной энергии Китая Чжан Кэцзянем, они обсудили текущие проекты и перспективы сотрудничества в области мирного атома. Лихачев сообщил о достигнутой договоренности с китайскими коллегами провести очередное заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам. "Оно пройдёт в июле в России, где мы подробно, в деталях, рассмотрим уже весь план работ, связанный с дальнейшим расширением сотрудничества", - уточнил глава "Росатома". По его словам, заседание будет посвящено российско-китайским проектам, направленным на разработку атомных реакторов четвёртого поколения и развитие двухкомпонентной атомной энергетики.
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россия
пекин
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космос - риа наука, россия, пекин, китай, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Космос - РИА Наука, Россия, Пекин, Китай, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев назвал сроки следующего заседания атомной подкомиссии России и КНР

Лихачев: следующее заседание подкомиссии России и КНР по ядерным вопросам пройдет в июле

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Очередное заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам пройдет в России в июле, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее Лихачев в Пекине встретился с руководителем Агентства по атомной энергии Китая Чжан Кэцзянем, они обсудили текущие проекты и перспективы сотрудничества в области мирного атома.
Лихачев сообщил о достигнутой договоренности с китайскими коллегами провести очередное заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам.
«
"Оно пройдёт в июле в России, где мы подробно, в деталях, рассмотрим уже весь план работ, связанный с дальнейшим расширением сотрудничества", - уточнил глава "Росатома".
По его словам, заседание будет посвящено российско-китайским проектам, направленным на разработку атомных реакторов четвёртого поколения и развитие двухкомпонентной атомной энергетики.
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Космос - РИА НаукаРоссияПекинКитайАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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