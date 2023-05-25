https://ria.ru/20230525/zaluzhnyy-1874148438.html

Депутат Рады опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении

Депутат Рады опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении - РИА Новости, 25.05.2023

Депутат Рады опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении

Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова от партии "Слуга народа" опубликовала совместное фото с главкомом вооруженных сил страны Валерием Залужным на фоне... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:17

2023-05-25T17:17

2023-05-25T17:20

в мире

валерий залужный

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874147791_0:211:640:571_1920x0_80_0_0_f51a690f617ac3e009de14698e3a4083.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова от партии "Слуга народа" опубликовала совместное фото с главкомом вооруженных сил страны Валерием Залужным на фоне распространившейся информации о его ранении. Фотография c подписью "Скоро все узнаете" опубликована на странице депутата в социальной сети Instagram* примерно в 16.30 мск. При этом непонятно, когда был сделан снимок. Ранее фото с Залужным публиковала советник командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Алена Шевцова. Однако позднее призналась, что после сообщений о ранении главкома выложила в соцсети старый снимок. Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html

https://ria.ru/20230523/tekhnika-1873732655.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины