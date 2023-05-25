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Депутат Рады опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении - РИА Новости, 25.05.2023
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17:17 25.05.2023 (обновлено: 17:20 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/zaluzhnyy-1874148438.html
Депутат Рады опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении
Депутат Рады опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении - РИА Новости, 25.05.2023
Депутат Рады опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении
Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова от партии "Слуга народа" опубликовала совместное фото с главкомом вооруженных сил страны Валерием Залужным на фоне... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:17
2023-05-25T17:20
в мире
валерий залужный
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова от партии "Слуга народа" опубликовала совместное фото с главкомом вооруженных сил страны Валерием Залужным на фоне распространившейся информации о его ранении. Фотография c подписью "Скоро все узнаете" опубликована на странице депутата в социальной сети Instagram* примерно в 16.30 мск. При этом непонятно, когда был сделан снимок. Ранее фото с Залужным публиковала советник командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Алена Шевцова. Однако позднее призналась, что после сообщений о ранении главкома выложила в соцсети старый снимок. Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html
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в мире, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Валерий Залужный, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Депутат Рады опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении

Депутат Рады Пуртова опубликовала фото с главкомом ВСУ Залужным после сообщений о ранении

© Фото : Анна ПуртоваДепутат Верховной рады Украины Анна Пуртова с главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным
Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова с главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : Анна Пуртова
Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова с главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова от партии "Слуга народа" опубликовала совместное фото с главкомом вооруженных сил страны Валерием Залужным на фоне распространившейся информации о его ранении.
Фотография c подписью "Скоро все узнаете" опубликована на странице депутата в социальной сети Instagram* примерно в 16.30 мск. При этом непонятно, когда был сделан снимок.
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12 мая, 14:50
Ранее фото с Залужным публиковала советник командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Алена Шевцова. Однако позднее призналась, что после сообщений о ранении главкома выложила в соцсети старый снимок.
Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВалерий ЗалужныйУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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