https://ria.ru/20230525/zaluzhnyy-1874148438.html
Депутат Рады опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении
Депутат Рады опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении - РИА Новости, 25.05.2023
Депутат Рады опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении
Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова от партии "Слуга народа" опубликовала совместное фото с главкомом вооруженных сил страны Валерием Залужным на фоне... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:17
2023-05-25T17:17
2023-05-25T17:20
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова от партии "Слуга народа" опубликовала совместное фото с главкомом вооруженных сил страны Валерием Залужным на фоне распространившейся информации о его ранении. Фотография c подписью "Скоро все узнаете" опубликована на странице депутата в социальной сети Instagram* примерно в 16.30 мск. При этом непонятно, когда был сделан снимок. Ранее фото с Залужным публиковала советник командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Алена Шевцова. Однако позднее призналась, что после сообщений о ранении главкома выложила в соцсети старый снимок. Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html
https://ria.ru/20230523/tekhnika-1873732655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Валерий Залужный, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Депутат Рады опубликовала фото с Залужным после сообщений о его ранении
Депутат Рады Пуртова опубликовала фото с главкомом ВСУ Залужным после сообщений о ранении
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова от партии "Слуга народа" опубликовала совместное фото с главкомом вооруженных сил страны Валерием Залужным на фоне распространившейся информации о его ранении.
Фотография c подписью "Скоро все узнаете" опубликована на странице депутата в социальной сети Instagram* примерно в 16.30 мск. При этом непонятно, когда был сделан снимок.
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Ранее фото с Залужным публиковала советник командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Алена Шевцова. Однако позднее призналась, что после сообщений о ранении главкома выложила в соцсети старый снимок.
Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области
. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как в 10 мая в НАТО
сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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