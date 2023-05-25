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Советник украинских военных призналась, что выложила старое фото с Залужным - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/zaluzhnyy-1874025428.html
Советник украинских военных призналась, что выложила старое фото с Залужным
Советник украинских военных призналась, что выложила старое фото с Залужным - РИА Новости, 25.05.2023
Советник украинских военных призналась, что выложила старое фото с Залужным
Советник командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Алена Шевцова призналась, что после сообщений о ранении главкома ВСУ Валерия Залужного выложила в РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:46
2023-05-25T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Советник командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Алена Шевцова призналась, что после сообщений о ранении главкома ВСУ Валерия Залужного выложила в соцсети старое фото с военачальником, пишет украинское интернет-издание "Страна". Накануне представитель российских силовых структур сообщил РИА Новости, что Залужный, переставший в последнее время появляться на публике, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате нанесенного в начале мая ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области. По его словам, Залужный уже вряд ли сможет продолжить службу. После этого Шевцова опубликовала в социальной сети фото с Залужным, но пользователи заметили, что она 2 мая уже публиковала снимок с главкомом в той же одежде. "Алена Шевцова, опубликовавшая вчера фото с главкомом Залужным, признала, что оно не новое", - сообщила "Страна". Как пишет издание, в комментариях Шевцова написала, что нигде не упоминала, что выложила свежее фото, а также привела ссылку на свой пост от 2 мая, который, как заявляли многие пользователи в комментариях, она скрыла из ленты.
https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html
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в мире, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Советник украинских военных призналась, что выложила старое фото с Залужным

Советник сухопутных войск ВСУ Шевцова призналась, что выложила старое фото с Залужным

© Фото из официального аккаунта Алены Шевцовой в социальной сетиФотография с Валерием Залужным, размещенная 2 мая
Фотография с Валерием Залужным, размещенная 2 мая
© Фото из официального аккаунта Алены Шевцовой в социальной сети
Фотография с Валерием Залужным, размещенная 2 мая
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Советник командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Алена Шевцова призналась, что после сообщений о ранении главкома ВСУ Валерия Залужного выложила в соцсети старое фото с военачальником, пишет украинское интернет-издание "Страна".
Накануне представитель российских силовых структур сообщил РИА Новости, что Залужный, переставший в последнее время появляться на публике, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате нанесенного в начале мая ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области. По его словам, Залужный уже вряд ли сможет продолжить службу.
После этого Шевцова опубликовала в социальной сети фото с Залужным, но пользователи заметили, что она 2 мая уже публиковала снимок с главкомом в той же одежде.
"Алена Шевцова, опубликовавшая вчера фото с главкомом Залужным, признала, что оно не новое", - сообщила "Страна". Как пишет издание, в комментариях Шевцова написала, что нигде не упоминала, что выложила свежее фото, а также привела ссылку на свой пост от 2 мая, который, как заявляли многие пользователи в комментариях, она скрыла из ленты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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