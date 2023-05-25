https://ria.ru/20230525/zaluzhnyy-1874025428.html

Советник украинских военных призналась, что выложила старое фото с Залужным

Советник украинских военных призналась, что выложила старое фото с Залужным - РИА Новости, 25.05.2023

Советник украинских военных призналась, что выложила старое фото с Залужным

Советник командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Алена Шевцова призналась, что после сообщений о ранении главкома ВСУ Валерия Залужного выложила в РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:46

2023-05-25T10:46

2023-05-25T10:46

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Советник командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Алена Шевцова призналась, что после сообщений о ранении главкома ВСУ Валерия Залужного выложила в соцсети старое фото с военачальником, пишет украинское интернет-издание "Страна". Накануне представитель российских силовых структур сообщил РИА Новости, что Залужный, переставший в последнее время появляться на публике, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате нанесенного в начале мая ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области. По его словам, Залужный уже вряд ли сможет продолжить службу. После этого Шевцова опубликовала в социальной сети фото с Залужным, но пользователи заметили, что она 2 мая уже публиковала снимок с главкомом в той же одежде. "Алена Шевцова, опубликовавшая вчера фото с главкомом Залужным, признала, что оно не новое", - сообщила "Страна". Как пишет издание, в комментариях Шевцова написала, что нигде не упоминала, что выложила свежее фото, а также привела ссылку на свой пост от 2 мая, который, как заявляли многие пользователи в комментариях, она скрыла из ленты.

https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр