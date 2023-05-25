https://ria.ru/20230525/yamal-1874124116.html

Новый природный заказник создан на Ямале

Новый природный заказник создан на Ямале - РИА Новости, 25.05.2023

Новый природный заказник создан на Ямале

Новый природный заказник "Тиутей-Яхинский" создан на Ямале для сохранения уникального лежбища моржей, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:57

2023-05-25T15:57

2023-05-25T15:57

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

дмитрий артюхов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874123524_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a30ae6f10ce2fe3b9d1b9f7f8fc26fc1.jpg

САЛЕХАРД, 25 мая – РИА Новости. Новый природный заказник "Тиутей-Яхинский" создан на Ямале для сохранения уникального лежбища моржей, сообщает пресс-служба главы региона."Площадь заказника "Тиутей-Яхинский" – 10 тысяч гектаров. Охранный статус этой территории позволяет ограничить хозяйственную деятельность рядом с лежбищем и уберечь атлантических моржей", - говорится в сообщении.В частности, на территории природоохранной зоны запрещается разведывать и добывать полезные ископаемые. Ограничивается въезд и стоянка транспорта, доступ граждан возможен только по пропускам. Разрешение на посещение заповедных мест можно оформить на сайте Единой картографической системы округа.Новое заповедное место создано по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Данное решение отвечает основным приоритетам реализации нацпроекта "Экология", уточняют власти."Показательно, что заказник и лежбище граничат с крупными проектами, которые разрабатывает "Газпром", в том числе, Харасавэйским месторождением. При этом количество животных на лежбище каждый год растет. Это лучшее доказательство того, что разработка ведется с соблюдением высоких экологических стандартов и является примером гармоничного сосуществования хрупкой арктической природы и промышленного освоения. В ближайшие годы запланировано широкое научное исследование лежбища. Самое главное – при содействии министерства природы мы добились получения особого охраняемого статуса территории. Это оградит животных от излишнего внимания и даст им дополнительную защиту", - приводятся в сообщении слова главы региона.Харасавэйское месторождение, которое находится неподалеку, не входит в границы заказника.Атлантические моржи – это редкий вид морских млекопитающих, занесенных в Красную книгу России и список Международного союза охраны природы. Их лежбище в устье реки Тиутей-Яха впервые было обнаружено в октябре 2019 года. Тогда на северо-западный берег Ямала приплыло более тысячи особей, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230313/proekt-1857547728.html

ямал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, россия, дмитрий артюхов