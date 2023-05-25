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Новый природный заказник создан на Ямале - РИА Новости, 25.05.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:57 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/yamal-1874124116.html
Новый природный заказник создан на Ямале
Новый природный заказник создан на Ямале - РИА Новости, 25.05.2023
Новый природный заказник создан на Ямале
Новый природный заказник "Тиутей-Яхинский" создан на Ямале для сохранения уникального лежбища моржей, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:57
2023-05-25T15:57
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 25 мая – РИА Новости. Новый природный заказник "Тиутей-Яхинский" создан на Ямале для сохранения уникального лежбища моржей, сообщает пресс-служба главы региона."Площадь заказника "Тиутей-Яхинский" – 10 тысяч гектаров. Охранный статус этой территории позволяет ограничить хозяйственную деятельность рядом с лежбищем и уберечь атлантических моржей", - говорится в сообщении.В частности, на территории природоохранной зоны запрещается разведывать и добывать полезные ископаемые. Ограничивается въезд и стоянка транспорта, доступ граждан возможен только по пропускам. Разрешение на посещение заповедных мест можно оформить на сайте Единой картографической системы округа.Новое заповедное место создано по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Данное решение отвечает основным приоритетам реализации нацпроекта "Экология", уточняют власти."Показательно, что заказник и лежбище граничат с крупными проектами, которые разрабатывает "Газпром", в том числе, Харасавэйским месторождением. При этом количество животных на лежбище каждый год растет. Это лучшее доказательство того, что разработка ведется с соблюдением высоких экологических стандартов и является примером гармоничного сосуществования хрупкой арктической природы и промышленного освоения. В ближайшие годы запланировано широкое научное исследование лежбища. Самое главное – при содействии министерства природы мы добились получения особого охраняемого статуса территории. Это оградит животных от излишнего внимания и даст им дополнительную защиту", - приводятся в сообщении слова главы региона.Харасавэйское месторождение, которое находится неподалеку, не входит в границы заказника.Атлантические моржи – это редкий вид морских млекопитающих, занесенных в Красную книгу России и список Международного союза охраны природы. Их лежбище в устье реки Тиутей-Яха впервые было обнаружено в октябре 2019 года. Тогда на северо-западный берег Ямала приплыло более тысячи особей, отмечает пресс-служба.
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Артем Смирнов
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ямал, россия, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Дмитрий Артюхов

Новый природный заказник создан на Ямале

© Фото : Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округаПриродный заказник "Тиутей-Яхинский" создан на Ямале для сохранения уникального лежбища моржей
Природный заказник Тиутей-Яхинский создан на Ямале для сохранения уникального лежбища моржей - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа
Природный заказник "Тиутей-Яхинский" создан на Ямале для сохранения уникального лежбища моржей
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САЛЕХАРД, 25 мая – РИА Новости. Новый природный заказник "Тиутей-Яхинский" создан на Ямале для сохранения уникального лежбища моржей, сообщает пресс-служба главы региона.
"Площадь заказника "Тиутей-Яхинский" – 10 тысяч гектаров. Охранный статус этой территории позволяет ограничить хозяйственную деятельность рядом с лежбищем и уберечь атлантических моржей", - говорится в сообщении.
В частности, на территории природоохранной зоны запрещается разведывать и добывать полезные ископаемые. Ограничивается въезд и стоянка транспорта, доступ граждан возможен только по пропускам. Разрешение на посещение заповедных мест можно оформить на сайте Единой картографической системы округа.
Новое заповедное место создано по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Данное решение отвечает основным приоритетам реализации нацпроекта "Экология", уточняют власти.
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"Показательно, что заказник и лежбище граничат с крупными проектами, которые разрабатывает "Газпром", в том числе, Харасавэйским месторождением. При этом количество животных на лежбище каждый год растет. Это лучшее доказательство того, что разработка ведется с соблюдением высоких экологических стандартов и является примером гармоничного сосуществования хрупкой арктической природы и промышленного освоения. В ближайшие годы запланировано широкое научное исследование лежбища. Самое главное – при содействии министерства природы мы добились получения особого охраняемого статуса территории. Это оградит животных от излишнего внимания и даст им дополнительную защиту", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Харасавэйское месторождение, которое находится неподалеку, не входит в границы заказника.
Атлантические моржи – это редкий вид морских млекопитающих, занесенных в Красную книгу России и список Международного союза охраны природы. Их лежбище в устье реки Тиутей-Яха впервые было обнаружено в октябре 2019 года. Тогда на северо-западный берег Ямала приплыло более тысячи особей, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияДмитрий Артюхов
 
 
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