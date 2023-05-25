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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 25.05.2023 (обновлено: 03:19 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/vzryvy-1873983684.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 25.05.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области и в Харькове. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T03:13
2023-05-25T03:19
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области и в Харькове."Взрывы на Хмельниччине - работа ПВО", - сообщает издание "Зеркало недели" в телеграм-канале. Согласно телеканалу ТСН, взрыв также прозвучал в Харькове.Ранее в Хмельницкой и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Тревога также звучит в Винницкой, Житомирской, Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновецкой областях.
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в мире, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области

"Зеркало недели": в Хмельницкой области прогремели взрывы, работает ПВО

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Здание Хмельницкого областного совета
Здание Хмельницкого областного совета - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Здание Хмельницкого областного совета. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области и в Харькове.
"Взрывы на Хмельниччине - работа ПВО", - сообщает издание "Зеркало недели" в телеграм-канале. Согласно телеканалу ТСН, взрыв также прозвучал в Харькове.
Ранее в Хмельницкой и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Тревога также звучит в Винницкой, Житомирской, Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновецкой областях.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО во Львовской области
Вчера, 02:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая область
 
 
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