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Украинские СМИ сообщают о работе ПВО во Львовской области
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО во Львовской области - РИА Новости, 25.05.2023
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО во Львовской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львовской области, предварительно, речь идет о работе ПВО. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T02:02
2023-05-25T02:02
2023-05-25T02:02
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
киевская область
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львовской области, предварительно, речь идет о работе ПВО. "Взрывы на Львовщине - работа ПВО", - сообщает издание "Зеркало недели" в телеграм-канале. Ранее воздушную тревогу объявили в Черниговской и Киевской областях, теперь она, помимо этого, звучит в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Винницкой, Ровненской, Тернопольской, Волынской и Львовской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
https://ria.ru/20230525/pvo-1873978853.html
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в мире, львовская область, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Киевская область
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО во Львовской области
"Зеркало недели": во Львовской области прогремели взрывы, работают силы ПВО