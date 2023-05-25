Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО во Львовской области - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/vzryvy-1873981280.html
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО во Львовской области
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО во Львовской области - РИА Новости, 25.05.2023
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО во Львовской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львовской области, предварительно, речь идет о работе ПВО. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T02:02
2023-05-25T02:02
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
киевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львовской области, предварительно, речь идет о работе ПВО. "Взрывы на Львовщине - работа ПВО", - сообщает издание "Зеркало недели" в телеграм-канале. Ранее воздушную тревогу объявили в Черниговской и Киевской областях, теперь она, помимо этого, звучит в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Винницкой, Ровненской, Тернопольской, Волынской и Львовской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
https://ria.ru/20230525/pvo-1873978853.html
львовская область
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_97124708a2576d0a05b675ef8f9ff1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львовская область, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Киевская область
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО во Львовской области

"Зеркало недели": во Львовской области прогремели взрывы, работают силы ПВО

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львовской области, предварительно, речь идет о работе ПВО.
"Взрывы на Львовщине - работа ПВО", - сообщает издание "Зеркало недели" в телеграм-канале.
Ранее воздушную тревогу объявили в Черниговской и Киевской областях, теперь она, помимо этого, звучит в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Винницкой, Ровненской, Тернопольской, Волынской и Львовской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В Киевской области работают силы ПВО
Вчера, 00:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовская областьКиевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала