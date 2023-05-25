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Украинские СМИ пишут о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/vzryvy-1873977518.html
Украинские СМИ пишут о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ пишут о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 25.05.2023
Украинские СМИ пишут о взрывах в Сумской области
Взрывы прозвучали вечером в среду в Ахтырском районе Сумской области Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T00:12
2023-05-25T00:12
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
страна.ua
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали вечером в среду в Ахтырском районе Сумской области Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Ахтырском районе Сумской области", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Воздушную тревогу в регионе в среду не объявляли, более подробной информации о взрывах не приводится. Ранее в среду издание "Страна.ua" уже сообщало о взрывах в Сумской области.
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в мире, сумская область, украина, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Страна.ua
Украинские СМИ пишут о взрывах в Сумской области

"Страна.ua": в Сумской области прогремели взрывы

© Flickr / proteussГород Сумы
Город Сумы - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Flickr / proteuss
Город Сумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали вечером в среду в Ахтырском районе Сумской области Украины, пишет украинское издание "Страна.ua".
«
"Сообщают о взрывах в Ахтырском районе Сумской области", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Воздушную тревогу в регионе в среду не объявляли, более подробной информации о взрывах не приводится.
Ранее в среду издание "Страна.ua" уже сообщало о взрывах в Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаСтрана.ua
 
 
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