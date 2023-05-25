https://ria.ru/20230525/vstrecha-1874147004.html
Встреча Путина с Алиевым. Прямая трансляция
Встреча Путина с Алиевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.05.2023
Встреча Путина с Алиевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:51
2023-05-25T18:51
2023-05-25T18:51
политика
россия
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на двусторонней встрече с Ильхамом Алиевым
LIVE: Путин на двусторонней встрече с Ильхамом Алиевым
2023-05-25T18:51
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PT5M57S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, видео
Политика, Россия, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Азербайджан
Встреча Путина с Алиевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
2023-05-25T18:51
true
PT5M57S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.