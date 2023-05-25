https://ria.ru/20230525/vozgoranie-1873981698.html
В МЧС опровергли сообщение о возгорании в здании Минобороны в Москве
В МЧС опровергли сообщение о возгорании в здании Минобороны в Москве - РИА Новости, 25.05.2023
В МЧС опровергли сообщение о возгорании в здании Минобороны в Москве
Столичный главк МЧС опроверг данные о возгорании в здании Минобороны в Москве, сведений о пострадавших также не поступало. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T02:11
2023-05-25T02:11
2023-05-25T02:13
происшествия
москва
цао
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Столичный главк МЧС опроверг данные о возгорании в здании Минобороны в Москве, сведений о пострадавших также не поступало. Ранее в СМИ появилась информация о возгорании в здании Минобороны на Фрунзенской набережной. "О поступлении информации о пожаре по адресу: ЦАО, набережная Фрунзенская, дом 22, строение 4. Факт возгорания не подтверждён, поскольку по прибытии пожарных подразделений возгорание не обнаружено", - говорится в сообщении. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20230525/pozhar-1873978083.html
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происшествия, москва, цао, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, ЦАО, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС опровергли сообщение о возгорании в здании Минобороны в Москве
Столичный главк МЧС опроверг сообщение о возгорании в здании Минобороны в Москве