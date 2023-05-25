https://ria.ru/20230525/voyna-1874220544.html

Медведев заявил об угрозе третьей мировой войны из-за Украины

Медведев заявил об угрозе третьей мировой войны из-за Украины - РИА Новости, 25.05.2023

Медведев заявил об угрозе третьей мировой войны из-за Украины

Переход западной части Украины под контроль ряда стран ЕС после её распада и вхождение оставшейся территории в НАТО превратит вооружённый конфликт в постоянный, РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T22:24

2023-05-25T22:24

2023-05-25T22:24

украина

россия

дмитрий медведев

нато

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Переход западной части Украины под контроль ряда стран ЕС после её распада и вхождение оставшейся территории в НАТО превратит вооружённый конфликт в постоянный, с угрозой третьей мировой войны, особенно если "новая Украина" будет пытаться вернуть земли, вошедшие в состав России, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале Медведев предложил три варианта развития событий после распада Украины как государства. "Первый. Западные области Украины переходят под контроль ряда государств Евросоюза с осуществлением последующего "аншлюса" этих земель государствами-реципиентами. При этом сохранится и некая "ничейная" украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран", - написал зампред Совбеза. В этом случае, полагает он, оставшаяся бесхозяйная территория объявит о своём "преемстве от прежней Украины, о своей международной правосубъектности и о намерении возврата утраченных земель всеми способами". "Естественно, имея в виду только те земли, которые вошли в состав России. Одновременно эта "новая" Украина немедленно заявляет о желании вступить в Евросоюз и НАТО, что и происходит в среднесрочной перспективе. Вооружённый конфликт через короткое время возобновляется, превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874219595.html

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874217115.html

украина

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Наталья Макарова

украина, россия, дмитрий медведев, нато, евросоюз, в мире