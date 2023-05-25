https://ria.ru/20230525/voyna-1874220544.html
Медведев заявил об угрозе третьей мировой войны из-за Украины
Медведев заявил об угрозе третьей мировой войны из-за Украины - РИА Новости, 25.05.2023
Медведев заявил об угрозе третьей мировой войны из-за Украины
Переход западной части Украины под контроль ряда стран ЕС после её распада и вхождение оставшейся территории в НАТО превратит вооружённый конфликт в постоянный, РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T22:24
2023-05-25T22:24
2023-05-25T22:24
украина
россия
дмитрий медведев
нато
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Переход западной части Украины под контроль ряда стран ЕС после её распада и вхождение оставшейся территории в НАТО превратит вооружённый конфликт в постоянный, с угрозой третьей мировой войны, особенно если "новая Украина" будет пытаться вернуть земли, вошедшие в состав России, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале Медведев предложил три варианта развития событий после распада Украины как государства. "Первый. Западные области Украины переходят под контроль ряда государств Евросоюза с осуществлением последующего "аншлюса" этих земель государствами-реципиентами. При этом сохранится и некая "ничейная" украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран", - написал зампред Совбеза. В этом случае, полагает он, оставшаяся бесхозяйная территория объявит о своём "преемстве от прежней Украины, о своей международной правосубъектности и о намерении возврата утраченных земель всеми способами". "Естественно, имея в виду только те земли, которые вошли в состав России. Одновременно эта "новая" Украина немедленно заявляет о желании вступить в Евросоюз и НАТО, что и происходит в среднесрочной перспективе. Вооружённый конфликт через короткое время возобновляется, превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874219595.html
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874217115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий медведев, нато, евросоюз, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, Евросоюз, В мире
Медведев заявил об угрозе третьей мировой войны из-за Украины
Медведев видит угрозу третьей мировой при попытке Украины вернуть вошедшие в Россию земли
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Переход западной части Украины под контроль ряда стран ЕС после её распада и вхождение оставшейся территории в НАТО превратит вооружённый конфликт в постоянный, с угрозой третьей мировой войны, особенно если "новая Украина" будет пытаться вернуть земли, вошедшие в состав России, считает
зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своём телеграм-канале Медведев
предложил три варианта развития событий после распада Украины
как государства.
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"Первый. Западные области Украины переходят под контроль ряда государств Евросоюза с осуществлением последующего "аншлюса" этих земель государствами-реципиентами. При этом сохранится и некая "ничейная" украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран", - написал зампред Совбеза.
В этом случае, полагает он, оставшаяся бесхозяйная территория объявит о своём "преемстве от прежней Украины, о своей международной правосубъектности и о намерении возврата утраченных земель всеми способами".
"Естественно, имея в виду только те земли, которые вошли в состав России. Одновременно эта "новая" Украина немедленно заявляет о желании вступить в Евросоюз и НАТО, что и происходит в среднесрочной перспективе. Вооружённый конфликт через короткое время возобновляется, превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну", - добавил Медведев.
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