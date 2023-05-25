https://ria.ru/20230525/voda-1874391926.html
Городские службы: скопления воды в Москве кратковременные
Городские службы: скопления воды в Москве кратковременные - РИА Новости, 26.05.2023
Городские службы: скопления воды в Москве кратковременные
Скопления воды в Москве являются кратковременными, местами наблюдаются сверхинтенсивные осадки, дождь продлится до 16.00, может выпасть до 10 миллиметров... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-25T13:45
2023-05-25T13:45
2023-05-26T16:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
мосводосток
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Скопления воды в Москве являются кратковременными, местами наблюдаются сверхинтенсивные осадки, дождь продлится до 16.00, может выпасть до 10 миллиметров осадков, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города наблюдаются сверхинтенсивные осадки. По прогнозам синоптиков, дождь продлится до 16.00, может выпасть до 10 миллиметров осадков. Отдельные временные скопления воды носят кратковременный характер – вода уходит в ливневую сеть самотёком", - говорится в сообщении. Отмечается, что для наиболее оперативного пропуска осадков на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230525/pogoda-1873994014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, мосводосток, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Скопления воды в Москве являются кратковременными, местами наблюдаются сверхинтенсивные осадки, дождь продлится до 16.00, может выпасть до 10 миллиметров осадков, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах города наблюдаются сверхинтенсивные осадки. По прогнозам синоптиков, дождь продлится до 16.00, может выпасть до 10 миллиметров осадков. Отдельные временные скопления воды носят кратковременный характер – вода уходит в ливневую сеть самотёком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для наиболее оперативного пропуска осадков на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток
".
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - дополняется в сообщении.
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