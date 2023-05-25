https://ria.ru/20230525/vityaz-1873407075.html

Международный кинофорум "Золотой витязь" стартовал в Чечне

Международный кинофорум "Золотой витязь" стартовал в Чечне - РИА Новости, 25.05.2023

Международный кинофорум "Золотой витязь" стартовал в Чечне

Международный кинофорум "Золотой витязь" впервые открылся в Чеченской республике. Он пройдет с 24 по 31 мая в городе Грозный, сообщили на сайте Государственной... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:27

2023-05-25T10:27

2023-05-25T10:27

культура

кино

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Международный кинофорум "Золотой витязь" впервые открылся в Чеченской республике. Он пройдет с 24 по 31 мая в городе Грозный, сообщили на сайте Государственной галереи им. А.А. Кадырова. Церемония открытия XXXII МКФ "Золотой витязь" прошла во Дворце торжеств им. Дагуна Омаева. Фильмы и анимационные работы из 20 стран мира покажут с 25 по 30 мая в кинотеатре "Черная жемчужина". В рамках конкурсной программы фестиваля представят "Нюрнберг" Николая Лебедева, "Жизнь Снежинки" Казима Оза, "Небесное" Марио Гламазича, "Плакать нельзя" Натальи Назаровой, "Донбасс. Дети" Татьяны Борщ и многие другие картины. Зрителей ждут 153 конкурсных и 12 внеконкурсных проектов, их обсуждение и ретроспективы фильмов. Также ожидаются творческие встречи с актерами театра и кино. В прошлом году кинофорум прошел в Севастополе. Его лауреатами стали режиссеры Антон Николаев ("Другим я уже не буду"), Максим Фадеев и Сергей Белоус ("Призраки". Солдаты забытой войны"), Игорь Копылов ("Небо") и многие другие.

https://ria.ru/20230424/festival-1867372655.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кино