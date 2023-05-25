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Международный кинофорум "Золотой витязь" стартовал в Чечне - РИА Новости, 25.05.2023
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Культура
 
10:27 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/vityaz-1873407075.html
Международный кинофорум "Золотой витязь" стартовал в Чечне
Международный кинофорум "Золотой витязь" стартовал в Чечне - РИА Новости, 25.05.2023
Международный кинофорум "Золотой витязь" стартовал в Чечне
Международный кинофорум "Золотой витязь" впервые открылся в Чеченской республике. Он пройдет с 24 по 31 мая в городе Грозный, сообщили на сайте Государственной... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:27
2023-05-25T10:27
культура
кино
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Международный кинофорум "Золотой витязь" впервые открылся в Чеченской республике. Он пройдет с 24 по 31 мая в городе Грозный, сообщили на сайте Государственной галереи им. А.А. Кадырова. Церемония открытия XXXII МКФ "Золотой витязь" прошла во Дворце торжеств им. Дагуна Омаева. Фильмы и анимационные работы из 20 стран мира покажут с 25 по 30 мая в кинотеатре "Черная жемчужина". В рамках конкурсной программы фестиваля представят "Нюрнберг" Николая Лебедева, "Жизнь Снежинки" Казима Оза, "Небесное" Марио Гламазича, "Плакать нельзя" Натальи Назаровой, "Донбасс. Дети" Татьяны Борщ и многие другие картины. Зрителей ждут 153 конкурсных и 12 внеконкурсных проектов, их обсуждение и ретроспективы фильмов. Также ожидаются творческие встречи с актерами театра и кино. В прошлом году кинофорум прошел в Севастополе. Его лауреатами стали режиссеры Антон Николаев ("Другим я уже не буду"), Максим Фадеев и Сергей Белоус ("Призраки". Солдаты забытой войны"), Игорь Копылов ("Небо") и многие другие.
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кино
Культура, кино
Международный кинофорум "Золотой витязь" стартовал в Чечне

Международный кинофорум "Золотой витязь" впервые стартовал в Грозном

© Иллюстрация РИА НовостиЗолотой витязь
Золотой витязь - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Международный кинофорум "Золотой витязь" впервые открылся в Чеченской республике. Он пройдет с 24 по 31 мая в городе Грозный, сообщили на сайте Государственной галереи им. А.А. Кадырова.
Церемония открытия XXXII МКФ "Золотой витязь" прошла во Дворце торжеств им. Дагуна Омаева. Фильмы и анимационные работы из 20 стран мира покажут с 25 по 30 мая в кинотеатре "Черная жемчужина".
В рамках конкурсной программы фестиваля представят "Нюрнберг" Николая Лебедева, "Жизнь Снежинки" Казима Оза, "Небесное" Марио Гламазича, "Плакать нельзя" Натальи Назаровой, "Донбасс. Дети" Татьяны Борщ и многие другие картины.
Зрителей ждут 153 конкурсных и 12 внеконкурсных проектов, их обсуждение и ретроспективы фильмов. Также ожидаются творческие встречи с актерами театра и кино.
В прошлом году кинофорум прошел в Севастополе. Его лауреатами стали режиссеры Антон Николаев ("Другим я уже не буду"), Максим Фадеев и Сергей Белоус ("Призраки". Солдаты забытой войны"), Игорь Копылов ("Небо") и многие другие.
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