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Защита Винника рассчитывает, что суд в США по его делу назначат на осень - РИА Новости, 25.05.2023
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22:15 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/vinnik-1874219881.html
Защита Винника рассчитывает, что суд в США по его делу назначат на осень
Защита Винника рассчитывает, что суд в США по его делу назначат на осень - РИА Новости, 25.05.2023
Защита Винника рассчитывает, что суд в США по его делу назначат на осень
Защита находящегося в предварительном заключении в штате Калифорния гражданина РФ Александра Винника рассчитывает, что суд по его делу пройдет осенью, сам же... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T22:15
2023-05-25T22:15
александр винник
сша
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Защита находящегося в предварительном заключении в штате Калифорния гражданина РФ Александра Винника рассчитывает, что суд по его делу пройдет осенью, сам же россиянин заинтересован во включении в список по обмену заключенными между Россией и США, заявил РИА Новости адвокат Винника Дэвид Ризк. "Мы рассчитываем, что суд по его делу будет назначен на осень. Я предполагаю, что его обсуждали в контексте будущего обмена (заключенными между США и РФ – ред.), однако я не располагаю подробностями. Как вам известно, он заинтересован в том, чтобы его включили в такой обмен", - сказал Ризк, комментируя дело его подзащитного. Александра Винника, которого в прошлом году экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто четыре миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы. Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США и 30 месяцев сидел в греческой тюрьме без судебного решения в нарушение конституции Греции. В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. При этом французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. В августе 2022 года Винника перевезли из Франции в Грецию и сразу же экстрадировали в США. Россиянин находится в тюрьме Санта-Рита недалеко от Сан-Франциско в штате Калифорния.
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александр винник, сша, в мире, россия
Александр Винник, США, В мире, Россия
Защита Винника рассчитывает, что суд в США по его делу назначат на осень

Защита находящегося в заключении в США Винника рассчитывает, что суд назначат на осень

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Защита находящегося в предварительном заключении в штате Калифорния гражданина РФ Александра Винника рассчитывает, что суд по его делу пройдет осенью, сам же россиянин заинтересован во включении в список по обмену заключенными между Россией и США, заявил РИА Новости адвокат Винника Дэвид Ризк.
«
"Мы рассчитываем, что суд по его делу будет назначен на осень. Я предполагаю, что его обсуждали в контексте будущего обмена (заключенными между США и РФ – ред.), однако я не располагаю подробностями. Как вам известно, он заинтересован в том, чтобы его включили в такой обмен", - сказал Ризк, комментируя дело его подзащитного.
Александра Винника, которого в прошлом году экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто четыре миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы. Винник был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США и 30 месяцев сидел в греческой тюрьме без судебного решения в нарушение конституции Греции. В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. При этом французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок. В августе 2022 года Винника перевезли из Франции в Грецию и сразу же экстрадировали в США.
Россиянин находится в тюрьме Санта-Рита недалеко от Сан-Франциско в штате Калифорния.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Адвокат допустил, что США хотят использовать Винника для обмена
21 февраля, 21:15
 
Александр ВинникСШАВ миреРоссия
 
 
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