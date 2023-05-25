https://ria.ru/20230525/veschi-1874026850.html

Новгородские волонтеры отправили вещи в госпиталь для раненых бойцов СВО

Новгородские волонтеры отправили вещи в госпиталь для раненых бойцов СВО - РИА Новости, 25.05.2023

Новгородские волонтеры отправили вещи в госпиталь для раненых бойцов СВО

Новгородские волонтеры отправили вещи в прифронтовой госпиталь для раненых бойцов СВО, груз был оперативно собран по заявке, сообщает организация "Золотые руки... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:50

2023-05-25T10:50

2023-05-25T10:50

надежные люди

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Новгородские волонтеры отправили вещи в прифронтовой госпиталь для раненых бойцов СВО, груз был оперативно собран по заявке, сообщает организация "Золотые руки ангела" в своей группе ВК. "Комитет семей воинов Отечества" Новгородской области и волонтеры общественной организации "Золотые руки ангела" 17 мая объявили срочный сбор вещей для бойцов, находящихся в прифронтовых госпиталях. Желающих просили передать нательное белье, футболки, носки и резиновые тапки. При этом организаторы заверили, что медикаменты не требуются. Новгородцы откликнулись - приносили вещи и перечисляли деньги. "С вашей помощью мы оперативно собрали нужный груз туда, где в нем сейчас острая необходимость - вчера была большая отправка в прифронтовой госпиталь для раненых бойцов 1008 полка", - уточняют волонтеры. В прифронтовом госпитале, куда отправился груз, участники СВО из Новгородской области сейчас проходят лечение.

https://ria.ru/20230524/spetsoperatsiya-1873968940.html

новгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новгородская область