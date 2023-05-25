https://ria.ru/20230525/vengriya-1873998987.html
ЕК одобрила изменения в контракты на строительство АЭС "Пакш"
ЕК одобрила изменения в контракты на строительство АЭС "Пакш" - РИА Новости, 25.05.2023
ЕК одобрила изменения в контракты на строительство АЭС "Пакш"
Еврокомиссия одобрила изменения параметров соглашения между Россией и Венгрией, касающегося строительства новых блоков атомной электростанции "Пакш", заявил... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:08
2023-05-25T09:08
2023-05-25T10:00
венгрия
россия
москва
алексей лихачев
петер сийярто
аэс "пакш"
еврокомиссия
аэс "пакш-2"
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БУДАПЕШТ, 25 мая — РИА Новости. Еврокомиссия одобрила изменения параметров соглашения между Россией и Венгрией, касающегося строительства новых блоков атомной электростанции "Пакш", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Мы вчера получили от Еврокомиссии "зеленый свет", ЕК и Евросоюз одобрили изменение в контракты и о финансировании, и о строительстве новых блоков АЭС "Пакш". Поэтому возможным становится значительное ускорение инвестиций в "Пакш", — сказал глава ведомства, его выступление транслировалось в соцсетях.Как заметил Сийярто, теперь существует вероятность, что энергоблоки начнут эксплуатировать в начале 2030-х годов.Ранее он провел в Москве переговоры с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Документы о строительстве новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по проекту ВВЭР-1200 подписаны в конце 2014 года. Сообщалось, что Россия выделит венгерской стороне до десяти миллиардов евро в виде государственного кредита, общую стоимость проекта оценили в 12,5 миллиарда. Как ожидается, работы начнутся осенью 2023 года, на это уже получена строительная лицензия.
https://ria.ru/20230505/vengriya-1869976182.html
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венгрия, россия, москва, алексей лихачев, петер сийярто, аэс "пакш", еврокомиссия, аэс "пакш-2", в мире
Венгрия, Россия, Москва, Алексей Лихачев, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", Еврокомиссия, АЭС "Пакш-2", В мире
ЕК одобрила изменения в контракты на строительство АЭС "Пакш"
Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕК одобрила изменения в контракты на строительство АЭС "Пакш"
БУДАПЕШТ, 25 мая — РИА Новости. Еврокомиссия одобрила изменения параметров соглашения между Россией и Венгрией, касающегося строительства новых блоков атомной электростанции "Пакш", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы вчера получили от Еврокомиссии "зеленый свет", ЕК и Евросоюз одобрили изменение в контракты и о финансировании, и о строительстве новых блоков АЭС "Пакш". Поэтому возможным становится значительное ускорение инвестиций в "Пакш", — сказал глава ведомства, его выступление транслировалось в соцсетях.
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Как заметил Сийярто, теперь существует вероятность, что энергоблоки начнут эксплуатировать в начале 2030-х годов.
Ранее он провел в Москве
переговоры с главой госкорпорации "Росатом
" Алексеем Лихачевым
.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Там работают четыре реактора советского типа ВВЭР-440.
Сейчас на станции вырабатывается почти половина всей электроэнергии в стране, а два новых блока позволят удвоить выработку.
Документы о строительстве новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по проекту ВВЭР-1200 подписаны в конце 2014 года. Сообщалось, что Россия выделит венгерской стороне до десяти миллиардов евро в виде государственного кредита, общую стоимость проекта оценили в 12,5 миллиарда. Как ожидается, работы начнутся осенью 2023 года, на это уже получена строительная лицензия.
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