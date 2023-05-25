https://ria.ru/20230525/vagony-1874052057.html
В Челябинске сошли с рельсов три вагона
В Челябинске сошли с рельсов три вагона - РИА Новости, 25.05.2023
В Челябинске сошли с рельсов три вагона
Три вагона грузового поезда с щебнем сошли с рельсов на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги, из них 2 – опрокинулись, задержек в движении... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:07
2023-05-25T12:07
2023-05-25T12:47
происшествия
челябинская область
челябинск
россия
железная дорога
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Три вагона грузового поезда с щебнем сошли с рельсов на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги, из них 2 – опрокинулись, задержек в движении поездов нет, сообщила Уральская транспортная прокуратура. "В Челябинске на 53-м пути парка Д станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги произошёл сход 3 вагонов грузового поезда с щебнем, 2 из которых с опрокидыванием. Задержек движения пассажирских поездов, пострадавших и фактов причинения вреда окружающей среде нет", - говорится в сообщении. Причины происшествия устанавливаются, уточняется в сообщении. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал челябинский транспортный прокурор. Транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20230518/vagony-1872746905.html
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РИА Новости
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происшествия, челябинская область, челябинск, россия, железная дорога
Происшествия, Челябинская область, Челябинск, Россия, Железная дорога
В Челябинске сошли с рельсов три вагона
На станции Челябинск-Главный сошли с рельсов три вагона с щебнем, задержек поездов нет