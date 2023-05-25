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Украинцев, нелегально покинувших страну, могут привлечь к ответственности - РИА Новости, 25.05.2023
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10:05 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874013021.html
Украинцев, нелегально покинувших страну, могут привлечь к ответственности
Украинцев, нелегально покинувших страну, могут привлечь к ответственности - РИА Новости, 25.05.2023
Украинцев, нелегально покинувших страну, могут привлечь к ответственности
Глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о возможном привлечении к ответственности тех, кто вернется в страну после нелегального... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:05
2023-05-25T10:05
в мире
украина
игорь клименко
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о возможном привлечении к ответственности тех, кто вернется в страну после нелегального пересечения границы. "На сегодняшний день такие правила и ограничения не установлены, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", - заявил он в интервью "РБК-Украина". По мнению Клименко, вероятно, будет принят соответствующий закон, который станет общей инициативой кабмина и депутатов Верховной рады. "Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу", - добавил глава МВД. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230524/tsel-1873972000.html
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в мире, украина, игорь клименко, верховная рада украины
В мире, Украина, Игорь Клименко, Верховная Рада Украины
Украинцев, нелегально покинувших страну, могут привлечь к ответственности

Глава МВД Украины: граждан, нелегально покинувших страну, привлекут к ответственности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о возможном привлечении к ответственности тех, кто вернется в страну после нелегального пересечения границы.
"На сегодняшний день такие правила и ограничения не установлены, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", - заявил он в интервью "РБК-Украина".
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По мнению Клименко, вероятно, будет принят соответствующий закон, который станет общей инициативой кабмина и депутатов Верховной рады. "Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу", - добавил глава МВД.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
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