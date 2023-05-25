https://ria.ru/20230525/ukraina-1874013021.html
Украинцев, нелегально покинувших страну, могут привлечь к ответственности
Украинцев, нелегально покинувших страну, могут привлечь к ответственности - РИА Новости, 25.05.2023
Украинцев, нелегально покинувших страну, могут привлечь к ответственности
Глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о возможном привлечении к ответственности тех, кто вернется в страну после нелегального... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:05
2023-05-25T10:05
2023-05-25T10:05
в мире
украина
игорь клименко
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о возможном привлечении к ответственности тех, кто вернется в страну после нелегального пересечения границы. "На сегодняшний день такие правила и ограничения не установлены, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", - заявил он в интервью "РБК-Украина". По мнению Клименко, вероятно, будет принят соответствующий закон, который станет общей инициативой кабмина и депутатов Верховной рады. "Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу", - добавил глава МВД. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230524/tsel-1873972000.html
https://ria.ru/20230331/brigady-1862289232.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_113:0:2388:1706_1920x0_80_0_0_f011df58d077f248ce86eefca7c5019a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, игорь клименко, верховная рада украины
В мире, Украина, Игорь Клименко, Верховная Рада Украины
Украинцев, нелегально покинувших страну, могут привлечь к ответственности
Глава МВД Украины: граждан, нелегально покинувших страну, привлекут к ответственности