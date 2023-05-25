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Бречалов анонсировал увеличение выпуска трамвайных двигателей в Удмуртии - РИА Новости, 25.05.2023
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Удмуртская Республика
 
12:11 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/udmurtiya-1874053375.html
Бречалов анонсировал увеличение выпуска трамвайных двигателей в Удмуртии
Бречалов анонсировал увеличение выпуска трамвайных двигателей в Удмуртии - РИА Новости, 25.05.2023
Бречалов анонсировал увеличение выпуска трамвайных двигателей в Удмуртии
Сарапульский электрогенераторный завод в 2023 году намерен увеличить выпуск импортозамещающих трамвайных двигателей в два раза, сообщил глава Удмуртии Александр РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:11
2023-05-25T12:11
удмуртская республика
экономика
красноярск
калининград
россия
александр бречалов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
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УФА, 25 мая – РИА Новости. Сарапульский электрогенераторный завод в 2023 году намерен увеличить выпуск импортозамещающих трамвайных двигателей в два раза, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. "В два раза увечить выпуск трамвайных двигателей планирует Сарапульский электрогенераторный завод в этом году. Тяжелые тяговые двигатели ДАТ-72 сарапульские специалисты разработали и запустили в производство в 2021 году", - написал Бречалов в своем телеграм-канале. Он рассказал, что фонд развития промышленности поддержал проект, одобрил предприятию льготный займ. Завод усилил мощности и в прошлом году выпустил уже 630 двигателей. "Спрос растет - производители транспорта заменяют нашими двигателями продукцию европейских компаний. За первый квартал электрогенераторный завод увеличил их производство на 42%. К декабрю заводчане планируют выйти на цифру в 1200 двигателей в год", - добавил руководитель республики. Сейчас их главные заказчики - белорусский BKM HOLDING и "ПК Транспортные системы" - один из ведущих отечественных производителей городского электрического транспорта. По его словам, низкопольные трамваи "Витязь" и "Львенок", для которых теперь изготавливают двигатели сарапульцы, перевозят жителей разных городов по всей стране - от Красноярска до Калининграда. В пресс-службе Бречалова уточнили, что предприятие получило от фонда займ в размере 200 миллионов рублей и вложило в инвестиции свои 70 миллионов рублей. "Увеличение выпуска трамвайных двигателей стало возможным благодаря внедрению нового высокопроизводительного оборудования, часть которого уже введена в эксплуатацию", - говорится в релизе. "Обеспечение технологической независимости от импорта, особенно импорта из так называемых недружественных стран, является сегодня одной из ключевых задач для нашей страны. Современная ситуация, когда из нашей страны ушли многие иностранные компании, стала причиной роста спроса на отечественную гражданскую продукцию. Благодаря всесторонней поддержке Минпромторга России, Фонда развития промышленности, главы и правительства Удмуртской Республики сегодня мы в состоянии решать эти задачи максимально эффективно", - приводятся слова генерального директора завода Алексея Беляева.
https://ria.ru/20230519/telyatniki-1872912468.html
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экономика, красноярск, калининград, россия, александр бречалов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, т-72 "урал"
Удмуртская Республика, Экономика, Красноярск, Калининград, Россия, Александр Бречалов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности, Т-72 "Урал"
Бречалов анонсировал увеличение выпуска трамвайных двигателей в Удмуртии

Глава Удмуртии Бречалов анонсировал увеличение выпуска трамвайных двигателей в республике

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 25 мая – РИА Новости. Сарапульский электрогенераторный завод в 2023 году намерен увеличить выпуск импортозамещающих трамвайных двигателей в два раза, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"В два раза увечить выпуск трамвайных двигателей планирует Сарапульский электрогенераторный завод в этом году. Тяжелые тяговые двигатели ДАТ-72 сарапульские специалисты разработали и запустили в производство в 2021 году", - написал Бречалов в своем телеграм-канале.
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Он рассказал, что фонд развития промышленности поддержал проект, одобрил предприятию льготный займ. Завод усилил мощности и в прошлом году выпустил уже 630 двигателей.
«
"Спрос растет - производители транспорта заменяют нашими двигателями продукцию европейских компаний. За первый квартал электрогенераторный завод увеличил их производство на 42%. К декабрю заводчане планируют выйти на цифру в 1200 двигателей в год", - добавил руководитель республики.
Сейчас их главные заказчики - белорусский BKM HOLDING и "ПК Транспортные системы" - один из ведущих отечественных производителей городского электрического транспорта.
По его словам, низкопольные трамваи "Витязь" и "Львенок", для которых теперь изготавливают двигатели сарапульцы, перевозят жителей разных городов по всей стране - от Красноярска до Калининграда.
В пресс-службе Бречалова уточнили, что предприятие получило от фонда займ в размере 200 миллионов рублей и вложило в инвестиции свои 70 миллионов рублей. "Увеличение выпуска трамвайных двигателей стало возможным благодаря внедрению нового высокопроизводительного оборудования, часть которого уже введена в эксплуатацию", - говорится в релизе.
"Обеспечение технологической независимости от импорта, особенно импорта из так называемых недружественных стран, является сегодня одной из ключевых задач для нашей страны. Современная ситуация, когда из нашей страны ушли многие иностранные компании, стала причиной роста спроса на отечественную гражданскую продукцию. Благодаря всесторонней поддержке Минпромторга России, Фонда развития промышленности, главы и правительства Удмуртской Республики сегодня мы в состоянии решать эти задачи максимально эффективно", - приводятся слова генерального директора завода Алексея Беляева.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Удмуртская РеспубликаЭкономикаКрасноярскКалининградРоссияАлександр БречаловМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленностиТ-72 "Урал"
 
 
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