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В Севастополе пройдут учения по защите от подводных диверсий - РИА Новости, 25.05.2023
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20:28 25.05.2023
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В Севастополе пройдут учения по защите от подводных диверсий
В Севастополе пройдут учения по защите от подводных диверсий - РИА Новости, 25.05.2023
В Севастополе пройдут учения по защите от подводных диверсий
Учения по защите от подводных диверсий пройдут в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:28
2023-05-25T20:28
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Учения по защите от подводных диверсий пройдут в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "С 20.00 на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот будет проводить тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионная оборона – ред.) с практической стрельбой", – написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, в городе все спокойно.
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе пройдут учения по защите от подводных диверсий

Губернатор Развожаев: в Севастополе пройдут учения по защите от подводных диверсий

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Учения по защите от подводных диверсий пройдут в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"С 20.00 на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот будет проводить тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионная оборона – ред.) с практической стрельбой", – написал Развожаев в своем телеграм-канале.
По его словам, в городе все спокойно.
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