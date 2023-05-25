https://ria.ru/20230525/turizm-1874079394.html

Алтайский край привлекает все больше средств на развитие за счет туризма

Алтайский край привлекает все больше средств на развитие за счет туризма - РИА Новости, 25.05.2023

Алтайский край привлекает все больше средств на развитие за счет туризма

Алтайский край привлекает все больше средств на свое развитие за счет туризма, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:37

2023-05-25T13:37

2023-05-25T14:55

алтайский край

алтайский край

россия

виктор томенко

новости - туризм

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БАРНАУЛ, 25 мая - РИА Новости. Алтайский край привлекает все больше средств на свое развитие за счет туризма, заявил губернатор Виктор Томенко во время отчета о деятельности правительства региона. "В ходе отчета о деятельности правительства края в 2022 году губернатор Виктор Томенко отметил возрастающую роль туризма в экономике региона… В 2022 году сумма оказанных предпринимателями услуг в сфере туризма составила около 10 миллиардов рублей. При этом бюджеты всех уровней пополнились более чем на 2 миллиарда рублей. Полученные дополнительные доходы идут на развитие и благоустройство даже самых отдаленных уголков региона", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Отмечается, что в прошлом году более 2 миллионов человек посетили туристические места Алтайского края. И это, по словам Томенко, не предел. "Регион способен круглогодично зарабатывать на туризме и индустрии гостеприимства и может стать главным центром оздоровительного туризма в России", - подчеркнул глава региона. Томенко отметил, что объем заявленных вложений инвесторов только в "Бирюзовую Катунь" - самую большую в России особую экономическую зону туристско-рекреационного типа - превышает 23 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230525/dorogi-1874075150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алтайский край, россия, виктор томенко, новости - туризм