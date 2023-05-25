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Автомобилистов призвали быть внимательными из-за ночного тумана в Москве - РИА Новости, 26.05.2023
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22:54 25.05.2023 (обновлено: 16:12 26.05.2023)
https://ria.ru/20230525/tuman-1874393861.html
Автомобилистов призвали быть внимательными из-за ночного тумана в Москве
Автомобилистов призвали быть внимательными из-за ночного тумана в Москве - РИА Новости, 26.05.2023
Автомобилистов призвали быть внимательными из-за ночного тумана в Москве
Автомобилистам стоит быть внимательными на дороге из-за ночного тумана в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-25T22:54
2023-05-26T16:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
погода
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Автомобилистам стоит быть внимательными на дороге из-за ночного тумана в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, с 23.00 25 мая до 06.00 26 мая местами в столице ожидается туман с видимостью 300-500 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении комплекса.
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москва, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы

Автомобилистов призвали быть внимательными из-за ночного тумана в Москве

© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Ольга Головко
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Автомобилистам стоит быть внимательными на дороге из-за ночного тумана в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, с 23.00 25 мая до 06.00 26 мая местами в столице ожидается туман с видимостью 300-500 метров.
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении комплекса.
Собака во время тумана в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дорогах из-за тумана
22 мая, 22:45
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПогодаКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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