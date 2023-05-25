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Губернатор: отношения народов в Архангельской области мирные и спокойные - РИА Новости, 25.05.2023
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Архангельская область
Архангельская область
 
20:55 25.05.2023 (обновлено: 20:58 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/tsybulskiy-1874211164.html
Губернатор: отношения народов в Архангельской области мирные и спокойные
Губернатор: отношения народов в Архангельской области мирные и спокойные - РИА Новости, 25.05.2023
Губернатор: отношения народов в Архангельской области мирные и спокойные
Власти Архангельской области проводят большую и целенаправленную работу по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей, которых в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:55
2023-05-25T20:58
архангельская область
архангельская область
архангельск
россия
александр цыбульский
александр гуцан
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Власти Архангельской области проводят большую и целенаправленную работу по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей, которых в регионе больше ста, сообщил губернатор Александр Цыбульский на совещании в четверг. Состояние сферы межнациональных отношений в субъектах Российской Федерации и основные направления реализации государственной национальной политики обсудили на совещании в Архангельске. Оно прошло под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Губернатор Архангельской области обратил внимание участников совещания на то, что на сегодняшний день в Архангельской области проживают представители 108 национальностей. "Работе по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей мы уделяем пристальное внимание. За последние годы серьезных конфликтов на национальной или религиозной почве на территории региона не отмечено. Добавлю, что за весь прошедший год в мой адрес не поступило ни одного обращения, которое бы касалось нарушения прав граждан по национальному или религиозному признаку", – сообщил глава региона и подчеркнул, что власти регулярно мониторят ситуацию. Цыбульский также сообщил, что в целях реализации стратегии госнацполитики Российской Федерации до 2025 года в Архангельской области в 2014 году принята региональная стратегия национальной политики. Постоянными партнерами в ее реализации являются общественные объединения, а также вузы – Северный (Арктический) федеральный университет и Северный государственный медицинский университет. По словам Цыбульского, в Архангельской области действуют 15 региональных этнокультурных общественных организаций, одно отделение общероссийской организации – Союз армян России, 8 землячеств, 7 казачьих обществ. Все они работают во взаимодействии с администрацией губернатора и правительством Архангельской области, реализуют самостоятельные проекты и участвуют в областных и муниципальных мероприятиях. Важным звеном во взаимодействии представителей органов власти и общества в реализации государственной национальной политики является Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области, в составе которого – 13 национально-культурных объединений. Полномочный представитель президента в четверг находится с рабочей поездкой в регионе, утром он принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику юнгам Северного флота, приуроченной ко Дню памяти северных юнг. Региональная памятная дата "25 мая — День памяти северных юнг" утверждена указом губернатора Архангельской области в октябре 2019 года. В прошлом году Архангельская область выдвинула инициативу об установлении памятной даты "25 мая – День юнг России" с внесением ее в общероссийский календарь памятных дат. В настоящее время готовятся соответствующие документы для внесения в Государственную Думу РФ, сообщили в пресс-службе правительства региона.
https://ria.ru/20230524/podderzhka-1873808873.html
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архангельская область, архангельск, россия, александр цыбульский, александр гуцан
Архангельская область, Архангельская область, Архангельск, Россия, Александр Цыбульский, Александр Гуцан

Губернатор: отношения народов в Архангельской области мирные и спокойные

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Глава Архангельской области Александр Цыбульский. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Власти Архангельской области проводят большую и целенаправленную работу по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей, которых в регионе больше ста, сообщил губернатор Александр Цыбульский на совещании в четверг.
Состояние сферы межнациональных отношений в субъектах Российской Федерации и основные направления реализации государственной национальной политики обсудили на совещании в Архангельске. Оно прошло под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.
Губернатор Архангельской области обратил внимание участников совещания на то, что на сегодняшний день в Архангельской области проживают представители 108 национальностей.
"Работе по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей мы уделяем пристальное внимание. За последние годы серьезных конфликтов на национальной или религиозной почве на территории региона не отмечено. Добавлю, что за весь прошедший год в мой адрес не поступило ни одного обращения, которое бы касалось нарушения прав граждан по национальному или религиозному признаку", – сообщил глава региона и подчеркнул, что власти регулярно мониторят ситуацию.
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Цыбульский также сообщил, что в целях реализации стратегии госнацполитики Российской Федерации до 2025 года в Архангельской области в 2014 году принята региональная стратегия национальной политики. Постоянными партнерами в ее реализации являются общественные объединения, а также вузы – Северный (Арктический) федеральный университет и Северный государственный медицинский университет.
По словам Цыбульского, в Архангельской области действуют 15 региональных этнокультурных общественных организаций, одно отделение общероссийской организации – Союз армян России, 8 землячеств, 7 казачьих обществ. Все они работают во взаимодействии с администрацией губернатора и правительством Архангельской области, реализуют самостоятельные проекты и участвуют в областных и муниципальных мероприятиях.
Важным звеном во взаимодействии представителей органов власти и общества в реализации государственной национальной политики является Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области, в составе которого – 13 национально-культурных объединений.
Полномочный представитель президента в четверг находится с рабочей поездкой в регионе, утром он принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику юнгам Северного флота, приуроченной ко Дню памяти северных юнг.
Региональная памятная дата "25 мая — День памяти северных юнг" утверждена указом губернатора Архангельской области в октябре 2019 года. В прошлом году Архангельская область выдвинула инициативу об установлении памятной даты "25 мая – День юнг России" с внесением ее в общероссийский календарь памятных дат. В настоящее время готовятся соответствующие документы для внесения в Государственную Думу РФ, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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