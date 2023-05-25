https://ria.ru/20230525/tsybulskiy-1874211164.html

Губернатор: отношения народов в Архангельской области мирные и спокойные

Губернатор: отношения народов в Архангельской области мирные и спокойные - РИА Новости, 25.05.2023

Губернатор: отношения народов в Архангельской области мирные и спокойные

Власти Архангельской области проводят большую и целенаправленную работу по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей, которых в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T20:55

2023-05-25T20:55

2023-05-25T20:58

архангельская область

архангельская область

архангельск

россия

александр цыбульский

александр гуцан

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Власти Архангельской области проводят большую и целенаправленную работу по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей, которых в регионе больше ста, сообщил губернатор Александр Цыбульский на совещании в четверг. Состояние сферы межнациональных отношений в субъектах Российской Федерации и основные направления реализации государственной национальной политики обсудили на совещании в Архангельске. Оно прошло под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Губернатор Архангельской области обратил внимание участников совещания на то, что на сегодняшний день в Архангельской области проживают представители 108 национальностей. "Работе по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей мы уделяем пристальное внимание. За последние годы серьезных конфликтов на национальной или религиозной почве на территории региона не отмечено. Добавлю, что за весь прошедший год в мой адрес не поступило ни одного обращения, которое бы касалось нарушения прав граждан по национальному или религиозному признаку", – сообщил глава региона и подчеркнул, что власти регулярно мониторят ситуацию. Цыбульский также сообщил, что в целях реализации стратегии госнацполитики Российской Федерации до 2025 года в Архангельской области в 2014 году принята региональная стратегия национальной политики. Постоянными партнерами в ее реализации являются общественные объединения, а также вузы – Северный (Арктический) федеральный университет и Северный государственный медицинский университет. По словам Цыбульского, в Архангельской области действуют 15 региональных этнокультурных общественных организаций, одно отделение общероссийской организации – Союз армян России, 8 землячеств, 7 казачьих обществ. Все они работают во взаимодействии с администрацией губернатора и правительством Архангельской области, реализуют самостоятельные проекты и участвуют в областных и муниципальных мероприятиях. Важным звеном во взаимодействии представителей органов власти и общества в реализации государственной национальной политики является Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области, в составе которого – 13 национально-культурных объединений. Полномочный представитель президента в четверг находится с рабочей поездкой в регионе, утром он принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику юнгам Северного флота, приуроченной ко Дню памяти северных юнг. Региональная памятная дата "25 мая — День памяти северных юнг" утверждена указом губернатора Архангельской области в октябре 2019 года. В прошлом году Архангельская область выдвинула инициативу об установлении памятной даты "25 мая – День юнг России" с внесением ее в общероссийский календарь памятных дат. В настоящее время готовятся соответствующие документы для внесения в Государственную Думу РФ, сообщили в пресс-службе правительства региона.

https://ria.ru/20230524/podderzhka-1873808873.html

https://ria.ru/20230524/mediki-1873799534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

архангельская область, архангельск, россия, александр цыбульский, александр гуцан