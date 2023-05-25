https://ria.ru/20230525/tsentr-1874136859.html
В Ингушетии построят социально-оздоровительный центр для пожилых людей
В Ингушетии построят социально-оздоровительный центр для пожилых людей - РИА Новости, 25.05.2023
В Ингушетии построят социально-оздоровительный центр для пожилых людей
Власти Ингушетии планируют до конца 2023 года ввести в эксплуатацию социально-оздоровительный центр для пожилых людей, его строительство обойдется в 300... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:37
2023-05-25T16:37
2023-05-25T16:37
республика ингушетия
назрановский район
махмуд-али калиматов
малгобек
республика ингушетия
россия
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НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до конца 2023 года ввести в эксплуатацию социально-оздоровительный центр для пожилых людей, его строительство обойдется в 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "В селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии в рамках нацпроекта "Демография" к концу 2023 года введут в эксплуатацию новый корпус социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов на 50 мест", - говорится в сообщении. Уточняется, что это будет еще один корпус уже функционирующего Дома ветеранов, на реализацию проекта власти Ингушетии направят 310 миллионов рублей. Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что еще в 2021 году в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" власти региона увеличили вместимость Дома ветеранов до 80 мест за счет строительства нового корпуса. "Но этого оказалось недостаточно, в связи с большим количеством желающих пройти оздоровление, очередь, порой, превышает 800 человек. В связи с этим мы приняли решение построить еще один корпус на полсотни мест, что увеличит общую вместимость учреждения до 130 человек", - пояснил он. По словам главы региона, помимо этого, в 2023 году планируется строительство стационарного корпуса республиканского центра соцобслуживания пожилых и инвалидов в городе Малгобек на 50 мест. "Вопросам модернизации материально-технической базы и соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов будем уделять самое пристальное внимание", - подчеркнул Калиматов.
https://ria.ru/20230524/shkola-1873950331.html
https://ria.ru/20230512/kladbische-1871269657.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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назрановский район, махмуд-али калиматов, малгобек, республика ингушетия, россия
Республика Ингушетия, Назрановский район, Махмуд-Али Калиматов, Малгобек, Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии построят социально-оздоровительный центр для пожилых людей
В Ингушетии построят социально-оздоровительный центр для пожилых людей до конца 2023 года
НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости.
Власти Ингушетии планируют до конца 2023 года ввести в эксплуатацию социально-оздоровительный центр для пожилых людей, его строительство обойдется в 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба
главы региона.
«
"В селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии в рамках нацпроекта "Демография" к концу 2023 года введут в эксплуатацию новый корпус социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов на 50 мест", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это будет еще один корпус уже функционирующего Дома ветеранов, на реализацию проекта власти Ингушетии направят 310 миллионов рублей.
Глава республики Махмуд-Али Калиматов
отметил, что еще в 2021 году в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" власти региона увеличили вместимость Дома ветеранов до 80 мест за счет строительства нового корпуса.
"Но этого оказалось недостаточно, в связи с большим количеством желающих пройти оздоровление, очередь, порой, превышает 800 человек. В связи с этим мы приняли решение построить еще один корпус на полсотни мест, что увеличит общую вместимость учреждения до 130 человек", - пояснил он.
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По словам главы региона, помимо этого, в 2023 году планируется строительство стационарного корпуса республиканского центра соцобслуживания пожилых и инвалидов в городе Малгобек
на 50 мест.
"Вопросам модернизации материально-технической базы и соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов будем уделять самое пристальное внимание", - подчеркнул Калиматов.
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