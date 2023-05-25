https://ria.ru/20230525/tselostnost-1874144007.html

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности - РИА Новости, 25.05.2023

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил премьер-министр Никол Пашинян на саммите ЕАЭС. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:00

2023-05-25T17:00

2023-05-25T18:36

в мире

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил премьер-министр Никол Пашинян на саммите ЕАЭС. "На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — отметил политик.При этом он напомнил про вопрос о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма."Я надеюсь, что за короткое время начнется нормальный, конструктивный диалог между Баку и Степанакертом", — подчеркнул Пашинян.В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у страны нет территориальных претензий к Армении."Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана", — заявил глава республики.Алиев отметил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений на основе признания территориальной целостности друг друга.Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на трехсторонней встрече с лидерами Армении и Азербайджана удастся обсудить все противоречия."Надеюсь, что удастся нам договориться о том, что лежит совершенно очевидно в сфере интересов экономического развития как для Азербайджана, так и для Армении, да и для всего региона. Мне кажется, у нас будет время в трехстороннем формате все это обсудить в деталях", — сказал он.При этом российский лидер подчеркнул важность принципиальных договоренностей сторон по вопросу территориальной целостности. По его словам, согласие по этому пункту может стать основой для консенсуса по другим вопросам второстепенного характера, хотя они тоже имеют существенное значение.Сегодня Путин проведет две двусторонние встречи с Алиевым и Пашиняном, затем ожидаются трехсторонние переговоры.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту документа.О взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана в пределах советских административных границ Пашинян сообщил на прошлой неделе. По его словам, Баку признает 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении, а Ереван — 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Политик также уточнил, что в территорию соседней страны, которую готов признать Ереван, входит и Нагорный Карабах. При этом Пашинян добавил, что необходимо создать гарантии, которые исключат "продолжение политики этнических чисток и геноцида" против живущих в регионе армян.

https://ria.ru/20230502/karabakh-1869168251.html

https://ria.ru/20230525/armeniya-1874140782.html

https://ria.ru/20230525/dogovor-1874045541.html

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире