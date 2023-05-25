https://ria.ru/20230525/trudoustroystvo-1874039408.html
На Ставрополье разработают проект для трудоустройства участников СВО
На Ставрополье разработают проект для трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023
На Ставрополье разработают проект для трудоустройства участников СВО
Новый кадровый проект для трудоустройства участников специальной военной операции в органах власти разработают в Ставропольском крае до середины августа... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:27
2023-05-25T11:27
2023-05-25T11:27
специальная военная операция на украине
ставропольский край
владимир владимиров
единая россия
общество
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НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Новый кадровый проект для трудоустройства участников специальной военной операции в органах власти разработают в Ставропольском крае до середины августа текущего года, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Поручаю аппарату краевого правительства подготовить новый кадровый проект. В его рамках мы будем проводить оценку потенциала и направления возможной карьеры любого ветерана специальной военной операции, которые планируют приложить свои силы и энергию в управленческой и общественной сферах. Будем помогать в повышении квалификации до необходимого уровня", - сказал Владимиров, выступая с ежегодным посланием в краевой думе. Он также предложил региональному отделению "Единой России" разработать партийный проект для привлечения ветеранов спецоперации к участию в выборах всех уровней. "Надо посмотреть, как вовлекать их в общественно-политическую жизнь края, доверять работу с молодежью и патриотические инициативы. Есть предложение назвать этот единый кадровый проект "Защитники" и определить срок его действия до 2028 года", - добавил губернатор Ставрополья. Он поручил разработать и внести на утверждение краевого правительства всю необходимую документацию до 15 августа текущего года.
https://ria.ru/20230525/svo-1874011963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, единая россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Единая Россия, Общество
На Ставрополье разработают проект для трудоустройства участников СВО
На Ставрополье разработают кадровый проект для трудоустройства участников СВО
НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Новый кадровый проект для трудоустройства участников специальной военной операции в органах власти разработают в Ставропольском крае до середины августа текущего года, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Поручаю аппарату краевого правительства подготовить новый кадровый проект. В его рамках мы будем проводить оценку потенциала и направления возможной карьеры любого ветерана специальной военной операции, которые планируют приложить свои силы и энергию в управленческой и общественной сферах. Будем помогать в повышении квалификации до необходимого уровня", - сказал Владимиров, выступая с ежегодным посланием в краевой думе.
Он также предложил региональному отделению "Единой России
" разработать партийный проект для привлечения ветеранов спецоперации к участию в выборах всех уровней. "Надо посмотреть, как вовлекать их в общественно-политическую жизнь края, доверять работу с молодежью и патриотические инициативы. Есть предложение назвать этот единый кадровый проект "Защитники" и определить срок его действия до 2028 года", - добавил губернатор Ставрополья.
Он поручил разработать и внести на утверждение краевого правительства всю необходимую документацию до 15 августа текущего года.
Володин предложил обеспечить льготное поступление участников СВО в вузы