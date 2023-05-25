Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье разработают проект для трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/trudoustroystvo-1874039408.html
На Ставрополье разработают проект для трудоустройства участников СВО
На Ставрополье разработают проект для трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023
На Ставрополье разработают проект для трудоустройства участников СВО
Новый кадровый проект для трудоустройства участников специальной военной операции в органах власти разработают в Ставропольском крае до середины августа... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:27
2023-05-25T11:27
специальная военная операция на украине
ставропольский край
владимир владимиров
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602829806_0:234:3076:1964_1920x0_80_0_0_a54e51ded6dbba99f5da828134790870.jpg
НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Новый кадровый проект для трудоустройства участников специальной военной операции в органах власти разработают в Ставропольском крае до середины августа текущего года, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Поручаю аппарату краевого правительства подготовить новый кадровый проект. В его рамках мы будем проводить оценку потенциала и направления возможной карьеры любого ветерана специальной военной операции, которые планируют приложить свои силы и энергию в управленческой и общественной сферах. Будем помогать в повышении квалификации до необходимого уровня", - сказал Владимиров, выступая с ежегодным посланием в краевой думе. Он также предложил региональному отделению "Единой России" разработать партийный проект для привлечения ветеранов спецоперации к участию в выборах всех уровней. "Надо посмотреть, как вовлекать их в общественно-политическую жизнь края, доверять работу с молодежью и патриотические инициативы. Есть предложение назвать этот единый кадровый проект "Защитники" и определить срок его действия до 2028 года", - добавил губернатор Ставрополья. Он поручил разработать и внести на утверждение краевого правительства всю необходимую документацию до 15 августа текущего года.
https://ria.ru/20230525/svo-1874011963.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602829806_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_911b7cd96fa5f2c9beef9a4885ef670c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, владимир владимиров, единая россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Единая Россия, Общество
На Ставрополье разработают проект для трудоустройства участников СВО

На Ставрополье разработают кадровый проект для трудоустройства участников СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетители на Ярмарке вакансий
Посетители на Ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Посетители на Ярмарке вакансий. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Новый кадровый проект для трудоустройства участников специальной военной операции в органах власти разработают в Ставропольском крае до середины августа текущего года, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Поручаю аппарату краевого правительства подготовить новый кадровый проект. В его рамках мы будем проводить оценку потенциала и направления возможной карьеры любого ветерана специальной военной операции, которые планируют приложить свои силы и энергию в управленческой и общественной сферах. Будем помогать в повышении квалификации до необходимого уровня", - сказал Владимиров, выступая с ежегодным посланием в краевой думе.
Он также предложил региональному отделению "Единой России" разработать партийный проект для привлечения ветеранов спецоперации к участию в выборах всех уровней. "Надо посмотреть, как вовлекать их в общественно-политическую жизнь края, доверять работу с молодежью и патриотические инициативы. Есть предложение назвать этот единый кадровый проект "Защитники" и определить срок его действия до 2028 года", - добавил губернатор Ставрополья.
Он поручил разработать и внести на утверждение краевого правительства всю необходимую документацию до 15 августа текущего года.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Володин предложил обеспечить льготное поступление участников СВО в вузы
Вчера, 09:56
 
Специальная военная операция на УкраинеСтавропольский крайВладимир ВладимировЕдиная РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала