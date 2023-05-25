https://ria.ru/20230525/trudoustroystvo-1874039408.html

На Ставрополье разработают проект для трудоустройства участников СВО

На Ставрополье разработают проект для трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023

На Ставрополье разработают проект для трудоустройства участников СВО

Новый кадровый проект для трудоустройства участников специальной военной операции в органах власти разработают в Ставропольском крае до середины августа... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:27

2023-05-25T11:27

2023-05-25T11:27

специальная военная операция на украине

ставропольский край

владимир владимиров

единая россия

общество

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НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Новый кадровый проект для трудоустройства участников специальной военной операции в органах власти разработают в Ставропольском крае до середины августа текущего года, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Поручаю аппарату краевого правительства подготовить новый кадровый проект. В его рамках мы будем проводить оценку потенциала и направления возможной карьеры любого ветерана специальной военной операции, которые планируют приложить свои силы и энергию в управленческой и общественной сферах. Будем помогать в повышении квалификации до необходимого уровня", - сказал Владимиров, выступая с ежегодным посланием в краевой думе. Он также предложил региональному отделению "Единой России" разработать партийный проект для привлечения ветеранов спецоперации к участию в выборах всех уровней. "Надо посмотреть, как вовлекать их в общественно-политическую жизнь края, доверять работу с молодежью и патриотические инициативы. Есть предложение назвать этот единый кадровый проект "Защитники" и определить срок его действия до 2028 года", - добавил губернатор Ставрополья. Он поручил разработать и внести на утверждение краевого правительства всю необходимую документацию до 15 августа текущего года.

https://ria.ru/20230525/svo-1874011963.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ставропольский край, владимир владимиров, единая россия, общество