https://ria.ru/20230525/tramp-1874027405.html
Трамп заручился поддержкой большинства республиканцев, показал опрос
Трамп заручился поддержкой большинства республиканцев, показал опрос - РИА Новости, 25.05.2023
Трамп заручился поддержкой большинства республиканцев, показал опрос
Бывшего президента США Дональда Трампа на праймериз поддержат большинство избирателей-республикацев, в то время как его конкурента губернатора Флориды Рона... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:53
2023-05-25T10:53
2023-05-25T10:53
в мире
сша
дональд трамп
рон десантис
джо байден
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа на праймериз поддержат большинство избирателей-республикацев, в то время как его конкурента губернатора Флориды Рона Десантиса поддержат 26%, сообщает телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией SSRS. Десантис в среду подал документы для участия в выборах США, которые пройдут в ноябре следующего года. По мнению многих, именно 44-летний Десантис является главным соперником экс-президента среди республиканцев. "Трамп является первым выбором 53% избирателей-республиканцев и сторонников республиканской партии на предварительных выборах, что примерно вдвое превышает 26% Десантиса", - сообщает телеканал. Телеканал отмечает, что существенное преимущество Трампа демонстрирует значительные изменения в сравнении с результатами аналогичного мартовского опроса телеканала, показавшего примерно одинаковый уровень поддержки двух кандидатов. Сообщается, что Трамп с одинаковым отрывом опережает Десантиса как среди пожилых избирателей, так и среди молодежи, что также отличается от результатов мартовского опроса, по итогам которого поддержка Трампа среди пожилых избирателей была ниже. Почти три четвери - 73% зарегистрированных избирателей-республиканцев и сторонников партии - говорят, что они по крайней мере вполне удовлетворены нынешним списком кандидатов от партии, и только 7% утверждают, что они совсем не довольны нынешними кандидатурами. Опрос проводился с 17 по 20 мая среди случайной выборки из 1227 американцев. Погрешность исследования составляет 5,8 процентных пункта. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230525/vybory-1873990323.html
https://ria.ru/20230516/pesni-1872159825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, рон десантис, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Рон Десантис, Джо Байден
Трамп заручился поддержкой большинства республиканцев, показал опрос
SSRS: Трамп заручился поддержкой большинства республиканцев, вдвое обойдя Десантиса
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Бывшего президента США Дональда Трампа на праймериз поддержат большинство избирателей-республикацев, в то время как его конкурента губернатора Флориды Рона Десантиса поддержат 26%, сообщает телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией SSRS
.
Десантис в среду подал документы для участия в выборах США, которые пройдут в ноябре следующего года. По мнению многих, именно 44-летний Десантис является главным соперником экс-президента среди республиканцев.
"Трамп является первым выбором 53% избирателей-республиканцев и сторонников республиканской партии на предварительных выборах, что примерно вдвое превышает 26% Десантиса", - сообщает телеканал.
Телеканал отмечает, что существенное преимущество Трампа демонстрирует значительные изменения в сравнении с результатами аналогичного мартовского опроса телеканала, показавшего примерно одинаковый уровень поддержки двух кандидатов.
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Сообщается, что Трамп с одинаковым отрывом опережает Десантиса как среди пожилых избирателей, так и среди молодежи, что также отличается от результатов мартовского опроса, по итогам которого поддержка Трампа среди пожилых избирателей была ниже.
Почти три четвери - 73% зарегистрированных избирателей-республиканцев и сторонников партии - говорят, что они по крайней мере вполне удовлетворены нынешним списком кандидатов от партии, и только 7% утверждают, что они совсем не довольны нынешними кандидатурами.
Опрос проводился с 17 по 20 мая среди случайной выборки из 1227 американцев. Погрешность исследования составляет 5,8 процентных пункта.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден
в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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