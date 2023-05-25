https://ria.ru/20230525/tramp-1874027405.html

Трамп заручился поддержкой большинства республиканцев, показал опрос

Трамп заручился поддержкой большинства республиканцев, показал опрос - РИА Новости, 25.05.2023

Трамп заручился поддержкой большинства республиканцев, показал опрос

Бывшего президента США Дональда Трампа на праймериз поддержат большинство избирателей-республикацев, в то время как его конкурента губернатора Флориды Рона... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:53

2023-05-25T10:53

2023-05-25T10:53

в мире

сша

дональд трамп

рон десантис

джо байден

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа на праймериз поддержат большинство избирателей-республикацев, в то время как его конкурента губернатора Флориды Рона Десантиса поддержат 26%, сообщает телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией SSRS. Десантис в среду подал документы для участия в выборах США, которые пройдут в ноябре следующего года. По мнению многих, именно 44-летний Десантис является главным соперником экс-президента среди республиканцев. "Трамп является первым выбором 53% избирателей-республиканцев и сторонников республиканской партии на предварительных выборах, что примерно вдвое превышает 26% Десантиса", - сообщает телеканал. Телеканал отмечает, что существенное преимущество Трампа демонстрирует значительные изменения в сравнении с результатами аналогичного мартовского опроса телеканала, показавшего примерно одинаковый уровень поддержки двух кандидатов. Сообщается, что Трамп с одинаковым отрывом опережает Десантиса как среди пожилых избирателей, так и среди молодежи, что также отличается от результатов мартовского опроса, по итогам которого поддержка Трампа среди пожилых избирателей была ниже. Почти три четвери - 73% зарегистрированных избирателей-республиканцев и сторонников партии - говорят, что они по крайней мере вполне удовлетворены нынешним списком кандидатов от партии, и только 7% утверждают, что они совсем не довольны нынешними кандидатурами. Опрос проводился с 17 по 20 мая среди случайной выборки из 1227 американцев. Погрешность исследования составляет 5,8 процентных пункта. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

https://ria.ru/20230525/vybory-1873990323.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, дональд трамп, рон десантис, джо байден