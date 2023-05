https://ria.ru/20230525/tina-1874067952.html

СМИ раскрыли подробности смерти Тины Тернер

СМИ раскрыли подробности смерти Тины Тернер - РИА Новости, 25.05.2023

СМИ раскрыли подробности смерти Тины Тернер

Американская певица Тина Тернер, умершая накануне в возрасте 83 лет, перенесла несколько серьезных заболеваний, в том числе рак кишечника, сообщил журнал... РИА Новости, 25.05.2023

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американская певица Тина Тернер, умершая накануне в возрасте 83 лет, перенесла несколько серьезных заболеваний, в том числе рак кишечника, сообщил журнал People.Сама Тернер часто и откровенно высказывалась о своем здоровье. По ее словам, в 2013 году из-за отсутствия лечения гипертонии она перенесла инсульт. В 2016-м Тернер диагностировали рак кишечника, при этом артистка призналась, что пыталась прибегнуть к гомеопатическому лечению болезни, что ухудшило ее состояние. Муж певицы Эрвин Бах стал донором для пересадки почки."Последствия моего невежества оказались вопросом жизни и смерти. В этот ужасный момент вины и самобичевания я узнала об Эрвине кое-что удивительное. Он никогда не упрекал меня за мою ошибку. Вместо этого он был верным, добрым и понимающим — и полным решимости помочь мне пройти через все это живой", — цитирует издание мемуары Тернер.Тина Тернер, известная благодаря многочисленным хитам, таким как "Simply The Best", "Golden Eye", "We Don't Need Another Hero", умерла после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха.

