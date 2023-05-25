https://ria.ru/20230525/tigryata-1873988556.html

С начала года на севере Китая родились более 30 амурских тигрят

С начала года на севере Китая родились более 30 амурских тигрят - РИА Новости, 25.05.2023

С начала года на севере Китая родились более 30 амурских тигрят

Более 30 амурских тигрят родились с начала года в центре по разведению этих хищников в городе Харбин приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T06:15

2023-05-25T06:15

2023-05-25T09:28

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харбин

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ПЕКИН, 25 мая — РИА Новости. Более 30 амурских тигрят родились с начала года в центре по разведению этих хищников в городе Харбин приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян, передает Синьхуа со ссылкой на представителей центра. "Ожидается, что по итогам этого года в общей сложности на свет появятся около 100 тигрят", — сообщил замначальника центра "Хэндаохэцзы" Лю Дань.По его словам, пик сезона размножения амурских тигров приходится на апрель-июнь. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Эти кошки занесены в Международную Красную книгу. В России они обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, там обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230522/medvezhonok-1873402450.html

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россия, китай, харбин, животные