Рейтинг@Mail.ru
С начала года на севере Китая родились более 30 амурских тигрят - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
06:15 25.05.2023 (обновлено: 09:28 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/tigryata-1873988556.html
С начала года на севере Китая родились более 30 амурских тигрят
С начала года на севере Китая родились более 30 амурских тигрят - РИА Новости, 25.05.2023
С начала года на севере Китая родились более 30 амурских тигрят
Более 30 амурских тигрят родились с начала года в центре по разведению этих хищников в городе Харбин приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T06:15
2023-05-25T09:28
хорошие новости
россия
китай
харбин
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864425970_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_b104c555b8a47ee595f546c32d73e63b.jpg
ПЕКИН, 25 мая — РИА Новости. Более 30 амурских тигрят родились с начала года в центре по разведению этих хищников в городе Харбин приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян, передает Синьхуа со ссылкой на представителей центра. &quot;Ожидается, что по итогам этого года в общей сложности на свет появятся около 100 тигрят&quot;, — сообщил замначальника центра &quot;Хэндаохэцзы&quot; Лю Дань.По его словам, пик сезона размножения амурских тигров приходится на апрель-июнь. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Эти кошки занесены в Международную Красную книгу. В России они обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, там обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230522/medvezhonok-1873402450.html
россия
китай
харбин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864425970_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_6715ae5852a9f0c1489eb50842ef0d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, харбин, животные
Хорошие новости, Россия, Китай, Харбин, Животные
С начала года на севере Китая родились более 30 амурских тигрят

Синьхуа: более 30 амурских тигрят родились в центре по разведению в Харбине с начала года

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНоворожденный амурский тигренок
Новорожденный амурский тигренок - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Новорожденный амурский тигренок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 мая — РИА Новости. Более 30 амурских тигрят родились с начала года в центре по разведению этих хищников в городе Харбин приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян, передает Синьхуа со ссылкой на представителей центра.
«

"Ожидается, что по итогам этого года в общей сложности на свет появятся около 100 тигрят", — сообщил замначальника центра "Хэндаохэцзы" Лю Дань.

По его словам, пик сезона размножения амурских тигров приходится на апрель-июнь.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Эти кошки занесены в Международную Красную книгу. В России они обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, там обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Медвежонка-сироту нашли в Гайнском муниципальном округе Пермского края - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В Пермском крае спасли медвежонка-сироту
22 мая, 13:21
 
Хорошие новостиРоссияКитайХарбинЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала