С начала года на севере Китая родились более 30 амурских тигрят

Синьхуа: более 30 амурских тигрят родились в центре по разведению в Харбине с начала года
"Ожидается, что по итогам этого года в общей сложности на свет появятся около 100 тигрят", — сообщил замначальника центра "Хэндаохэцзы" Лю Дань.
"Ожидается, что по итогам этого года в общей сложности на свет появятся около 100 тигрят", — сообщил замначальника центра "Хэндаохэцзы" Лю Дань.
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