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Сухогруз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели - РИА Новости, 25.05.2023
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08:28 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/sukhogruz-1873994935.html
Сухогруз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели
Сухогруз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели - РИА Новости, 25.05.2023
Сухогруз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели
Сухогруз Xin Hai Tong 23, застрявший в Суэцком канале, успешно снят с мели, сообщает международное морское агентство Leth. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:28
2023-05-25T08:28
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суэцкий канал
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сухогруз Xin Hai Tong 23, застрявший в Суэцком канале, успешно снят с мели, сообщает международное морское агентство Leth. Судно село на мель в Суэцком канале в четверг утром. На место были направлены буксиры, чтобы снять его с места. Как сообщало агентство, из-за остановки сухогруза позади него остались четыре судна из раннего конвоя в дополнение к обычной группе. "Администрация Суэцкого канала успешно сняла с мели M/V HAI TONG 23 в 7.40 (совпадает с мск). Направляющийся на север конвой (судов) зайдет (в канал - ред.) в 9.30", - сообщается в Twitter-аккаунте Leth.
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в мире, суэцкий канал
В мире, Суэцкий канал
Сухогруз, застрявший в Суэцком канале, сняли с мели

Сухогруз Xin Hai Tong 23, застрявший в Суэцком канале, успешно сняли с мели

© AP Photo / Ayman ArefСуэцкий канал
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Ayman Aref
Суэцкий канал. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сухогруз Xin Hai Tong 23, застрявший в Суэцком канале, успешно снят с мели, сообщает международное морское агентство Leth.
Судно село на мель в Суэцком канале в четверг утром. На место были направлены буксиры, чтобы снять его с места. Как сообщало агентство, из-за остановки сухогруза позади него остались четыре судна из раннего конвоя в дополнение к обычной группе.
"Администрация Суэцкого канала успешно сняла с мели M/V HAI TONG 23 в 7.40 (совпадает с мск). Направляющийся на север конвой (судов) зайдет (в канал - ред.) в 9.30", - сообщается в Twitter-аккаунте Leth.
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Сухогруз Glory сняли с мели в Суэцком канале
9 января, 11:49
 
В миреСуэцкий канал
 
 
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