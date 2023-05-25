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В МО рассказали о новшествах в оформлении субсидий на оплату жилья и ЖКУ - РИА Новости, 25.05.2023
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Новости Подмосковья
 
17:10 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/subsidii-1874146719.html
В МО рассказали о новшествах в оформлении субсидий на оплату жилья и ЖКУ
В МО рассказали о новшествах в оформлении субсидий на оплату жилья и ЖКУ - РИА Новости, 25.05.2023
В МО рассказали о новшествах в оформлении субсидий на оплату жилья и ЖКУ
В Московской области субсидии для оплаты жилья или коммунальных услуг получают более 119 тыс. жителей. Они назначаются исходя из расчета совокупного дохода... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:10
2023-05-25T17:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Московской области субсидии для оплаты жилья или коммунальных услуг получают более 119 тыс. жителей. Они назначаются исходя из расчета совокупного дохода семьи или одиноко проживающего человека за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Об этом сообщил телеканал "360".В минсоцразвития сообщили, что ранее для вычисления совокупного дохода тоже учитывали шестимесячный период, однако его расчет начинался за шесть месяцев до подачи заявления. Изменения вступили в силу 1 апреля этого года.Заявление на получение поддержки можно подать на госуслугах. Для этого необходимо предоставить паспорт заявителя и членов семьи, номер счета и реквизиты банка и другие документы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО рассказали о новшествах в оформлении субсидий на оплату жилья и ЖКУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКвитанции об оплате услуг ЖКХ
Квитанции об оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Московской области субсидии для оплаты жилья или коммунальных услуг получают более 119 тыс. жителей. Они назначаются исходя из расчета совокупного дохода семьи или одиноко проживающего человека за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Об этом сообщил телеканал "360".
В минсоцразвития сообщили, что ранее для вычисления совокупного дохода тоже учитывали шестимесячный период, однако его расчет начинался за шесть месяцев до подачи заявления. Изменения вступили в силу 1 апреля этого года.
Заявление на получение поддержки можно подать на госуслугах. Для этого необходимо предоставить паспорт заявителя и членов семьи, номер счета и реквизиты банка и другие документы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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