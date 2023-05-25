https://ria.ru/20230525/styuardessa-1873945838.html
Стюардесса рассказала о скрытых камерах в номерах отелей
Стюардесса рассказала о скрытых камерах в номерах отелей - РИА Новости, 25.05.2023
Стюардесса рассказала о скрытых камерах в номерах отелей
Бывшая стюардесса предупредила туристов о скрытых камерах в гостиничных номерах и рассказала, как она сканирует комнаты на наличие таких устройств, сообщает... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T03:26
2023-05-25T03:26
2023-05-25T03:26
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Бывшая стюардесса предупредила туристов о скрытых камерах в гостиничных номерах и рассказала, как она сканирует комнаты на наличие таких устройств, сообщает Express.В видеоролике на TikTok , который собрал около 3,7 миллиона просмотров и примерно 480 000 лайков, 22-летняя Эстер Стуррус из Нидерландов объяснила, что она делает, когда входит в новый номер.По ее словам, она начинает с проверки зеркал в ванной. Нужно нажать на стекло, чтобы посмотреть, видно ли что-нибудь, есть ли внутри него полоса.После этого Стуррус проверяет душевые кабины и пожарную сигнализацию с помощью фонарика на своем телефоне. Также она осматривает номер, в том числе за шторами, внутри ящиков, проверяет телевизор.Кроме того, бывшая стюардесса рассказала о других местах, на которые она обращает внимание. Это будильники, радиочасы, лампы, прожекторы, детекторы дыма.Другие пользователи TikTok похвалили стюардессу за "отличный совет" и поделились своими историями. Так один подписчик рассказал, что у его мамы есть устройство обнаружения камер. Его они используют, когда останавливаются в отеле или снимают частное жилье на отдыхе.Камеры, по словам Эстер Стуррус, она проверяет из-за желания убедиться, что она в безопасности и ее конфиденциальность в гостинице гарантирована.
https://ria.ru/20230517/styuardessa-1872230839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, туристы, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Отели
Стюардесса рассказала о скрытых камерах в номерах отелей
Стюардесса рассказала, как найти скрытые камеры в номере отеля
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости.
Бывшая стюардесса предупредила туристов о скрытых камерах в гостиничных номерах и рассказала, как она сканирует комнаты на наличие таких устройств, сообщает
Express.
В видеоролике на TikTok , который собрал около 3,7 миллиона просмотров и примерно 480 000 лайков, 22-летняя Эстер Стуррус из Нидерландов
объяснила, что она делает, когда входит в новый номер.
По ее словам, она начинает с проверки зеркал в ванной. Нужно нажать на стекло, чтобы посмотреть, видно ли что-нибудь, есть ли внутри него полоса.
После этого Стуррус проверяет душевые кабины и пожарную сигнализацию с помощью фонарика на своем телефоне. Также она осматривает номер, в том числе за шторами, внутри ящиков, проверяет телевизор.
Кроме того, бывшая стюардесса рассказала о других местах, на которые она обращает внимание. Это будильники, радиочасы, лампы, прожекторы, детекторы дыма.
Другие пользователи TikTok
похвалили стюардессу за "отличный совет" и поделились своими историями. Так один подписчик рассказал, что у его мамы есть устройство обнаружения камер. Его они используют, когда останавливаются в отеле или снимают частное жилье на отдыхе.
Камеры, по словам Эстер Стуррус, она проверяет из-за желания убедиться, что она в безопасности и ее конфиденциальность в гостинице гарантирована.
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