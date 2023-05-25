https://ria.ru/20230525/styuardessa-1873945838.html

Стюардесса рассказала о скрытых камерах в номерах отелей

Стюардесса рассказала о скрытых камерах в номерах отелей - РИА Новости, 25.05.2023

Стюардесса рассказала о скрытых камерах в номерах отелей

Бывшая стюардесса предупредила туристов о скрытых камерах в гостиничных номерах и рассказала, как она сканирует комнаты на наличие таких устройств, сообщает... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T03:26

2023-05-25T03:26

2023-05-25T03:26

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

отели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/82/1529028240_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_acce245739194e789858035de2f421a8.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Бывшая стюардесса предупредила туристов о скрытых камерах в гостиничных номерах и рассказала, как она сканирует комнаты на наличие таких устройств, сообщает Express.В видеоролике на TikTok , который собрал около 3,7 миллиона просмотров и примерно 480 000 лайков, 22-летняя Эстер Стуррус из Нидерландов объяснила, что она делает, когда входит в новый номер.По ее словам, она начинает с проверки зеркал в ванной. Нужно нажать на стекло, чтобы посмотреть, видно ли что-нибудь, есть ли внутри него полоса.После этого Стуррус проверяет душевые кабины и пожарную сигнализацию с помощью фонарика на своем телефоне. Также она осматривает номер, в том числе за шторами, внутри ящиков, проверяет телевизор.Кроме того, бывшая стюардесса рассказала о других местах, на которые она обращает внимание. Это будильники, радиочасы, лампы, прожекторы, детекторы дыма.Другие пользователи TikTok похвалили стюардессу за "отличный совет" и поделились своими историями. Так один подписчик рассказал, что у его мамы есть устройство обнаружения камер. Его они используют, когда останавливаются в отеле или снимают частное жилье на отдыхе.Камеры, по словам Эстер Стуррус, она проверяет из-за желания убедиться, что она в безопасности и ее конфиденциальность в гостинице гарантирована.

https://ria.ru/20230517/styuardessa-1872230839.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, отели