Рейтинг@Mail.ru
Стюардесса рассказала о скрытых камерах в номерах отелей - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:26 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/styuardessa-1873945838.html
Стюардесса рассказала о скрытых камерах в номерах отелей
Стюардесса рассказала о скрытых камерах в номерах отелей - РИА Новости, 25.05.2023
Стюардесса рассказала о скрытых камерах в номерах отелей
Бывшая стюардесса предупредила туристов о скрытых камерах в гостиничных номерах и рассказала, как она сканирует комнаты на наличие таких устройств, сообщает... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T03:26
2023-05-25T03:26
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/82/1529028240_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_acce245739194e789858035de2f421a8.jpg
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Бывшая стюардесса предупредила туристов о скрытых камерах в гостиничных номерах и рассказала, как она сканирует комнаты на наличие таких устройств, сообщает Express.В видеоролике на TikTok , который собрал около 3,7 миллиона просмотров и примерно 480 000 лайков, 22-летняя Эстер Стуррус из Нидерландов объяснила, что она делает, когда входит в новый номер.По ее словам, она начинает с проверки зеркал в ванной. Нужно нажать на стекло, чтобы посмотреть, видно ли что-нибудь, есть ли внутри него полоса.После этого Стуррус проверяет душевые кабины и пожарную сигнализацию с помощью фонарика на своем телефоне. Также она осматривает номер, в том числе за шторами, внутри ящиков, проверяет телевизор.Кроме того, бывшая стюардесса рассказала о других местах, на которые она обращает внимание. Это будильники, радиочасы, лампы, прожекторы, детекторы дыма.Другие пользователи TikTok похвалили стюардессу за "отличный совет" и поделились своими историями. Так один подписчик рассказал, что у его мамы есть устройство обнаружения камер. Его они используют, когда останавливаются в отеле или снимают частное жилье на отдыхе.Камеры, по словам Эстер Стуррус, она проверяет из-за желания убедиться, что она в безопасности и ее конфиденциальность в гостинице гарантирована.
https://ria.ru/20230517/styuardessa-1872230839.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/82/1529028240_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_62587cf00543d95eeba9a43e586524b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Отели
Стюардесса рассказала о скрытых камерах в номерах отелей

Стюардесса рассказала, как найти скрытые камеры в номере отеля

© Depositphotos.com / DragonImagesТабличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Depositphotos.com / DragonImages
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Бывшая стюардесса предупредила туристов о скрытых камерах в гостиничных номерах и рассказала, как она сканирует комнаты на наличие таких устройств, сообщает Express.
В видеоролике на TikTok , который собрал около 3,7 миллиона просмотров и примерно 480 000 лайков, 22-летняя Эстер Стуррус из Нидерландов объяснила, что она делает, когда входит в новый номер.
По ее словам, она начинает с проверки зеркал в ванной. Нужно нажать на стекло, чтобы посмотреть, видно ли что-нибудь, есть ли внутри него полоса.
После этого Стуррус проверяет душевые кабины и пожарную сигнализацию с помощью фонарика на своем телефоне. Также она осматривает номер, в том числе за шторами, внутри ящиков, проверяет телевизор.
Кроме того, бывшая стюардесса рассказала о других местах, на которые она обращает внимание. Это будильники, радиочасы, лампы, прожекторы, детекторы дыма.
Другие пользователи TikTok похвалили стюардессу за "отличный совет" и поделились своими историями. Так один подписчик рассказал, что у его мамы есть устройство обнаружения камер. Его они используют, когда останавливаются в отеле или снимают частное жилье на отдыхе.
Камеры, по словам Эстер Стуррус, она проверяет из-за желания убедиться, что она в безопасности и ее конфиденциальность в гостинице гарантирована.
Бортпроводница демонстрирует процедуры для обеспечения безопасности в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Стюардесса назвала самую опасную обувь для перелетов
17 мая, 05:44
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыОтели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала