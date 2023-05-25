https://ria.ru/20230525/stavropole-1874163763.html

Власти Ставрополья рассказали, сколько туристов посетили край в 2022 году

Власти Ставрополья рассказали, сколько туристов посетили край в 2022 году - РИА Новости, 25.05.2023

Власти Ставрополья рассказали, сколько туристов посетили край в 2022 году

Восемь миллионов туристов посетили Ставропольский край в 2022 году, это на 13 процентов больше, чем годом ранее, при этом гости региона потратили около 66... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:12

2023-05-25T18:12

2023-05-25T18:12

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НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Восемь миллионов туристов посетили Ставропольский край в 2022 году, это на 13 процентов больше, чем годом ранее, при этом гости региона потратили около 66 миллиардов рублей, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Наши Кавказские Минеральные Воды по сути стали главным оздоровительным курортом страны. Поток туристов зашкаливает. Турпоток в 2022 году в крае вырос на 13 процентов и составил 8 миллионов человек. Объем трат гостей региона составил около 66 миллиардов рублей. Эти деньги фактически вложены в край, в доходы бизнеса, в налоги и зарплаты людей на Ставрополье", – сказал Владимиров, выступая с ежегодным посланием в краевой думе. По его данным, рост турпотока продолжается и в этом году, в частности, за первый квартал 2023 года он вырос на 14 процентов. "Это говорит о том, что нам нельзя упустить благоприятную конъюнктуру. "Уже не надо доказывать, что в Кисловодске отдыхать хорошо, это стало очевидно для большинства наших соотечественников. Надо работать над созданием инфраструктуры и увеличением емкости санаторно-курортной базы", – заметил губернатор. Он сообщил, что по итогам 2022 года на Ставрополье введено в эксплуатацию 22 санаторно-гостиничных объекта категории от двух до пяти звезд. "В текущем году планируется реализовать 21 инвестпроект стоимостью 18 миллиардов рублей, емкость мест размещения в крае расширится на 2 тысячи койко-мест", – добавил Владимиров.

https://ria.ru/20230525/sheremetevo-1874085400.html

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новости - туризм, ставропольский край, кисловодск, туризм, отдых в россии