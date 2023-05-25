https://ria.ru/20230525/stavropole-1874095056.html

Губернатор Ставрополья объявил о старте краевого проекта "Дорога в школу"

Губернатор Ставрополья объявил о старте краевого проекта "Дорога в школу" - РИА Новости, 25.05.2023

Губернатор Ставрополья объявил о старте краевого проекта "Дорога в школу"

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о начале реализации регионального проекта "Дорога в школу", сообщает управление пресс-службы и... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:23

2023-05-25T14:23

2023-05-25T14:23

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о начале реализации регионального проекта "Дорога в школу", сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.В четверг Владимиров огласил ежегодное послание к краевому парламенту. Он отметил, что несмотря на санкционное давление западных стран, удалось выполнить обязательства перед земляками и осуществить важные социальные проекты.Так, по итогам 2023 года откроются шесть новых детсадов на 840 мест и шесть школ более чем на пять тысяч учеников. Также благодаря президентской инициативе по капремонту школ за прошлый год удалось привести в порядок 11 учебных заведений края. В этом году обновят еще 31 школьное здание."Задача — соблюдение сроков. К первому сентября все работы должны быть завершены. А дети — войти в новые светлые классы. За это буду спрашивать как с глав, так и с руководителей краевых министерств", — цитирует пресс-служба слова губернатора.На послании Владимиров объявил о начале реализации регионального проекта "Дорога в школу". Он решит проблему благоустройства школьных дворов, поможет отремонтировать дороги и тротуары, по которым ученики добираются к школам. Губернатор поручил краевым Минобру и Миндору подготовить проектные документы."Светофоры, переходы, лежачие полицейские: все мелочи должны быть учтены, а угрозы для безопасности и комфорта детей — устранены. Чтобы к первому сентября часть вопросов уже снять. Что не получится сделать быстро — закрепить в виде плана работы на 2024 год", –– заявил глава региона.По данным пресс-службы, особое внимание Владимиров попросил обратить на транспорт, который используется для подвоза учеников к школам из хуторов и поселков.

https://ria.ru/20230525/investitsii-1874090509.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров