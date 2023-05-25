https://ria.ru/20230525/stavropole-1874056462.html

Губернатор Ставрополья поручил обеспечить полугодовой запас лекарств в крае

Губернатор Ставрополья поручил обеспечить полугодовой запас лекарств в крае - РИА Новости, 25.05.2023

Губернатор Ставрополья поручил обеспечить полугодовой запас лекарств в крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обеспечить полугодовой запас лекарств в стационарах региона, сообщает управление пресс-службы и... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:24

2023-05-25T12:24

2023-05-25T12:24

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обеспечить полугодовой запас лекарств в стационарах региона, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.В четверг Владимиров огласил ежегодное послание к краевому парламенту, одной из тем которого стало развитие здравоохранения в регионе.Благодаря президентской программе модернизации первичного звена здравоохранения в этом году в крае капитально отремонтируют 85 медучреждений, еще 15 будут построены.По данным пресс-службы, глава региона подчеркнул, что сегодня вопрос обеспечения лекарствами является одним из важнейших. Владимиров поставил задачу следить за состоянием фармрынка в регионе, а также оперативно отрабатывать поступающие от граждан обращения об отсутствии отдельных препаратов и взаимодействовать с заводами-изготовителями по расширению поставок в край."На уполномоченном складе и в аптечных организациях края должен находиться не менее чем пятимесячный резерв препаратов для обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями — от сердечно-сосудистых до онкологии. Запас в стационарах должен быть не менее чем полугодовым", — сказал Владимиров, отметив, что для этого есть все необходимые ресурсы.Как уточняется в сообщении, в текущем году на 300 миллионов рублей увеличено финансирование обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Всего на эти цели в краевом бюджете выделяется порядка трех миллиардов рублей.Еще один важный приоритет для министерства здравоохранения — повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи внутри края. За прошлый год по базовой программе обязательного медстрахования ее получили 11,8 тысячи человек, что на четыре процента больше, чем в 2021 году. Динамика прироста этого показателя должна увеличиваться ежегодно, отметил губернатор.Владимиров также затронул тему кадрового обеспечения медицинской отрасли. Благодаря федеральным программам и краевому проекту по целевому набору в медицинский университет проблема постепенно решается. За последние 10 лет общая численность врачей в государственном здравоохранении края увеличилась на 1943 человека. А количество среднего медицинского персонала — на 2646 человек."Мы должны форсировать программы подготовки специалистов-медиков. На следующий учебный год контрольные цифры приема за счет бюджета края должны быть увеличены на 175 мест. Так, чтобы на учебу поступили 900 будущих медиков", - поручил глава региона.В свою очередь главы территорий должны включиться в организацию отбора абитуриентов для целевого набора и организовать работу по мотивации молодых медиков возвращаться после учебы в родную территорию. В том числе, за счет решения их жилищных и бытовых вопросов.

https://ria.ru/20230510/investitsii-1870837210.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров