https://ria.ru/20230525/stavropole-1874042714.html

На Ставрополье задействуют курорты КМВ для реабилитации участников СВО

На Ставрополье задействуют курорты КМВ для реабилитации участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023

На Ставрополье задействуют курорты КМВ для реабилитации участников СВО

Глава Ставропольского края поручил профильным ведомствам проработать возможность использования санаторно-курортного потенциала Ставрополья для реабилитации... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:42

2023-05-25T11:42

2023-05-25T11:42

ставропольский край

ставропольский край

россия

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Глава Ставропольского края поручил профильным ведомствам проработать возможность использования санаторно-курортного потенциала Ставрополья для реабилитации участников СВО, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края."Те из наших земляков, кто вернулся с передовой, должны иметь возможность, как минимум, один раз в год пройти санаторно-курортное лечение. Тем, кто нуждается в медицинской реабилитации, необходимо обеспечить прохождение такого оздоровления в соответствии с врачебными показаниями. Максимально для этих целей должна использоваться санаторно-курортная база региона Кавказских Минеральных Вод, – заявил Владимиров во время оглашения ежегодного послания губернатора в среду.Он поручил подготовить необходимую для этого нормативную базу к осени этого года.Поддержка участников специальной военной операции стала одной из первых тем, поднятых главой края в послании. Глава региона отметил, что на Ставрополье выстроена единая система оказания необходимой помощи военнослужащим, а также их родным и близким. Вместе с тем, он назвал необходимым уже сейчас приступить к формированию механизмов поддержки участников СВО после ее завершения."Среди важнейших вижу здесь следующие направления. Позаботиться о семьях участников специальной военной операции. В первую очередь –– о родных погибших бойцов. Помочь всем вернувшимся с передовой военнослужащим адаптироваться в мирной жизни. Медицинская и психологическая реабилитация, трудоустройство –– эти решения должны готовиться уже сегодня. И надо сделать так, чтобы новое поколение видело для себя высокий пример служения Родине в тех, кто сейчас нас защищает, – отметил глава региона.Отдельно Владимиров остановился на вопросе создания на Ставрополье регионального отделения Фонда социальной помощи ветеранам специальной военной операции "Защитники Отечества", которое, по поручению президента РФ, в скором времени откроется в крае."Взаимодействие отделения Фонда с краевыми и муниципальными структурами должно проходить по "бесшовному принципу" – как в едином организме, – подчеркнул губернатор.В настоящее время в крае налажено производство вещевого имущества, бронежилетов, печей-буржуек. Действует благотворительный фонд помощи военнослужащим и их родным. За все время на передовую было направлено более 3 тысяч тонн грузов, проводятся регулярные выезды в расположение бойцов со Ставрополья.

https://ria.ru/20230218/stvropole-1852896179.html

https://ria.ru/20230218/stavropole-1852839904.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ставропольский край, россия