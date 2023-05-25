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Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Москву 26 мая - РИА Новости, 25.05.2023
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11:09 25.05.2023 (обновлено: 11:16 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/spetspredstavitel-1874032889.html
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Москву 26 мая
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Москву 26 мая - РИА Новости, 25.05.2023
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Москву 26 мая
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетит Москву 26 мая, запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:09
2023-05-25T11:16
ли хуэй
россия
москва
китай
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетит Москву 26 мая, запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил МИД РФ."Двадцать шестого мая запланирована встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем, который посетит Москву для консультаций по проблематике украинского кризиса. В тот же день Ли Хуэй будет принят министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении ведомства.Ранее о запланированном турне спецпредставителя КНР сообщал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. По его словам, начиная с 15 мая в планах Ли Хуэя было посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20230525/koshmar-1873981941.html
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ли хуэй, россия, москва, китай, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Ли Хуэй, Россия, Москва, Китай, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Москву 26 мая

МИД России: спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретится в Москве с Лавровым 26 мая

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКитайский дипломат Ли Хуэй
Китайский дипломат Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Китайский дипломат Ли Хуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетит Москву 26 мая, запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил МИД РФ.
"Двадцать шестого мая запланирована встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем, который посетит Москву для консультаций по проблематике украинского кризиса. В тот же день Ли Хуэй будет принят министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее о запланированном турне спецпредставителя КНР сообщал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. По его словам, начиная с 15 мая в планах Ли Хуэя было посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса.
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